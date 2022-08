Königshofen: Wohlfühlatmosphäre in Moll's Wirtshaus  "Rose" schaffen

Seit fast 45 Jahren betreibt Gudrun Moll in Königshofen „Die Rose“. Kürzlich ist sie 70 Jahre alt geworden. Aufhören will sie noch lange nicht. Mit vielen Ideen möchte sie weiterhin für die Gäste eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. © Anna-Katharina Möhler

Gudrun Moll sitzt an einem Tisch im hinteren Bereich ihrer Gastwirtschaft. Sie schmiedet Pläne, mit welchen Aktionen sie die Gäste im Herbst und Winter überraschen kann. Alles will gut organisiert und durchdacht sein – auch mit Blick auf Corona und die steigenden Preise bei Energie und Lebensmitteln. Aber davon lässt sich die engagierte Wirtin nicht abhalten.

Königshofen. Vor kurzem ist sie 70 Jahre alt geworden. Doch das sieht man der agilen Königshöferin nicht an. „Ich kann jetzt nicht einfach aufhören“, sagt die gelernte Diätassistentin, die immer das Ziel verfolgt, für den Gast eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Und sie fügt an: „Das war hier schon immer ein gastliches Haus.“

Mit 25 Jahren stürzte sie sich, zusammen mit ihrem Mann, dem gelernten Koch Helmut Moll, in das Abenteuer ihres Lebens. Die beiden kauften 1977 „Die Rose“. Im Januar 1978 fiel der Startschuss für das Wirtshaus, wie das Ehepaar Moll es nannte. Damals gab es noch ein Dutzend Gasthäuser in Königshofen, erinnert sich die Besitzern. Heute sind es nur noch zwei.

Auf Fischgerichte spezialisiert

Der Plan von Helmut Moll, sich abzuheben von den üblichen Gastronomiebetrieben in der ländlichen Region, ist aufgegangen: Man hat sich auf Fischgerichte spezialisiert und somit viele Stammkunden – auch außerhalb von Lauda-Königshofen – gewonnen. Besonders hoch im Kurs der Gäste steht dabei der „Fischreigen“, eine Kreation aus vier verschiedenen Fischsorten in unterschiedlicher Zubereitung.

Gute gesunde Küche mit regionalen Produkten will man seit 45 Jahren bieten. Aber auch Allergikern kann die Ernährungsberaterin helfen. „Weil wir alles handwerklich selbst zubereiten, können wir auf Sonderwünsche der Gäste reagieren und sehr speziell variieren“, erklärt Gudrun Moll. Dabei kam ihr natürlich ihre Erfahrung als Diätassistentin zugute. Stiefmütterlich will sie in einer modernen Küche auch vegane und vegetarische Gerichte nicht behandelt wissen, die rund 20 Prozent ihrer Karte ausmachen. Schließlich hat die Gastwirtin selbst einen Faible für Vegetarisches.

„Alles hat sich sehr gut entwickelt“, freut sich Gudrun Moll, die für das Gastgewerbe ihre Anstellung als Diätberaterin am Krankenhaus in Tauberbischofsheim aufgegeben hat. Immer wieder standen Umbaumaßnahmen an, um das Ambiente für die Gäste zu verbessern. Im Juni 1995 kam der schmucke Biergarten dazu, 1997 folgte die Eröffnung des Gewölbekellers, wie in der Geburtstagszeitschrift zum 30-jährigen Bestehen des Hauses zu lesen ist.

„Noch so viele Ideen“

Seit 2012 liegt die ganze Verantwortung ganz auf den Schultern von Gudrun Moll. Mit der Erkrankung ihres Mannes und seinem Tod 2019 kümmerte sie sich allein um „Die Rose“. Ans Aufhören denkt sie gar nicht. „Ich habe noch so viele Ideen, die ich umsetzen will“, schwärmt sie von Adventsnachmittagen oder Bier- und Weinproben. Ein besonderes Erlebnis für die Gäste sollen Events werden wie „Küche, Kunst und Krempel“, die Kulinarik mit Kunst verbinden. Und natürlich werde es zur Messe wieder Aktionen geben.

Unterstützung erhält sie von der Familie und natürlich den zehn Mitarbeitern, die als Fachkräfte wissen, wo sie anpacken müssen und auf die sie sich voll verlassen kann. Sie und viele Ehemalige waren zu Gudrun Molls Geburtstagsparty gekommen, darunter auch die drei ersten Servicekräfte Tilly Baumann (90), Gudrun Übelhack (77) und Liane Schulz (82). Dass ein ehemaliger Auszubildender unbedingt beim Familienfest für sie kochen wollte, freut Gudrun Moll sehr. Insgesamt 16 Auszubildenden mit erfolgreichem Abschluss hat man seit 1978 den Start ins Berufsleben geebnet.

Bereut habe sie den Schritt in die Selbstständigkeit nicht, erzählt die 70-Jährige mit einem Strahlen in den Augen. „Ich liebe die Gastronomie und suche den Kontakt zu den Menschen.“ Geselligkeit bei gutem Essen und einem guten Schluck sei nicht zu verachten, findet sie. So habe sie nicht nur viele Kontakte geknüpft, die über Generationen bestehen, sondern auch persönliche Freundschaften entwickelt.

Gut und stabil überstanden habe man auch die Corona-Pandemie, in der man auf Abholservice umgestellt habe. „Stammklientel ist erhalten geblieben, viele weitere Kunden sind dazu gekommen.“ Während andere Betriebe oft mit Personalabwanderungen zu tun haben, ist das für Gudrun Moll kein Thema. Sie führt das auf ein gutes Klima für den Gast und für die Mitarbeiter zurück. Sorgen bereitet ihr nur der aktuell enorme Preisanstieg von Energie und Lebensmitteln. Nicht alles könnten und wollten die Betriebe an die Kunden weitergeben. Gudrun Moll ist nicht nur Gastwirtin, sondern kümmert sich um Personal, Buchhaltung, Wareneinkauf und auch die acht Gästezimmer des Hauses, macht Frühstück und steht in der Küche. „Der 16-Stunden-Tag macht mir nichts aus“, auch wenn sie in der Zwischenzeit etwas kürzer trete. Dass die 70-Jährige, die Mutter dreier erwachsener Kinder ist, bei dieser Arbeitsbelastung immer noch Zeit für Hobbys findet, ist erstaunlich. Von Yoga über Gymnastik bis zum Krafttraining hält sie sich fit.

Als Powerfrau und gastronomische Allrounderin ist Gudrun Moll die gute Seele der „Rose“. Wenn es nach ihr geht, wird sie das gastliche Haus auch noch einige Jahre leiten und mit frischen Ideen bereichern.