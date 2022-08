Königshofen:  Sicherheit für Radfahrer verbessert

Radler können auf dem Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ in Kürze die B 292 in Königshofen gefahrlos passieren: Der Bund baut aktuell eine Unterführung unter der Tauberbrücke.

Königshofen. Der Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ ist eine häufig befahrene Route. Viele Touristen genießen die Strecke entlang der Tauber und sind gerne in der Region unterwegs. Aber auch Einheimische, die mit dem Rad unterwegs sind, nutzen die gut ausgebaute Trasse.

Allerdings trübt das Queren der B 290 auf dem Weg zwischen Unterbalbach und Lauda den Fahrspaß. Das ist nämlich kein einfaches Unterfangen. Die Straße direkt am doppelten Bahnübergang ist stark befahren, viele Autos und auch Lkw passieren sie auf ihrem Weg Richtung Umpfertal, ins Gewerbegebiet Königshofen oder auch nach Lauda.

Gefahrenstelle beheben

Damit dieser Gefahrenherd künftig behoben und die Querung für die Radler einfacher wird, baut das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) aktuell eine Unterführung. „Für die Geh- und Radwegunterführung wird eine rund 250 Meter lange Neubautrasse entlang des Skaterplatzes, der Tauber und unter der Brücke der B 292 erstellt. Für diese Unterführung wird der bestehende Freiraum zwischen Widerlager der B 292 Brücke und der Tauber genutzt“, teilt Pressesprecherin des RP, Josephine Palatzky, mit. Baulastträger ist der Bund, der rund 350 000 Euro in die Radverkehrsinfrastruktur investiert.

Die künftige Trasse – idyllisch von viel Grün eingerahmt – ist bereits abgesteckt und schon gut erkennbar. Mit Walzen wird die Erde verfestigt.

„Die Arbeiten sind gut angelaufen“, so Palatzky. „Zunächst musste der Bereich durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) auf Reste von Kampfhandlungen aus dem Zweiten Weltkrieg untersucht werden.“ Gefunden wurde glücklicherweise nichts. Lediglich einige verrostete Metallteile hat man aus dem Boden gezogen. Zudem mussten Teile der Trasse vom Bewuchs befreit werden.

Zwischenzeitlich erfolge der Geländeauftrag und -abtrag, sodass demnächst mit dem Wegebau begonnen werden könne. Der Zeitplan, der eine Umsetzung des Radwegsbaus bis voraussichtlich Freitag, 23. September, vorsieht, kann also eingehalten werden.

Im Rahmen der Bauarbeiten müssen die Fahrstreifen der B 292 in der Sachsenflurer Straße im Bereich nördlich des Spielplatzes jedoch etwa zwei Wochen lang verengt werden, da in dieser Zeit der Radweg an die bestehende Trasse angeschlossen werden soll. Der Verkehr könne dennoch während der gesamten Bauzeit ungehindert fließen, heißt es aus dem Regierungspräsidium.

Neue Gehölze werden gepflanzt

Ganz ohne einen Eingriff in die Natur kann die Baumaßnahme nicht erfolgen. Einige Bäume mussten mittlerweile weichen, damit der Radweg an die bestehende Trasse angeschlossen werden kann. „Die Eingriffe wurden in einem landschaftspflegerischen Begleitplan eingearbeitet und bilanziert“, so die Sprecherin des Regierungspräsidiums. Gemeinsam mit dem Umweltschutzamt des Main-Tauber-Kreises wurden die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festgelegt. Im Bereich der Tauber wird eine Fläche von etwa 1500 Quadratmeter aus der landwirtschaftlichen Nutzung heraus genommen und mit Bäumen bepflanzt. Auch entlang der Trasse wird ein neuer Gehölzbestand gepflanzt. „Die Pflanzarbeiten werden im Anschluss an die Bauarbeiten durchgeführt“, teilt die Behörde weiter mit.

Weil der neue Radwegabschnitt direkt an der Tauber liegt, ist auch das Thema Hochwasserschutz wichtig. „Im Zuge der Maßnahme wird im Bereich des alten Sportplatzes in Unterbalbach Retentionsraum für Hochwasserereignisse geschaffen“, informiert Palatzky.

Für die Radler erleichtert die neue Unterführung das Queren der Bundesstraße enorm. „Mit dieser Maßnahme leisten wir so einen wichtigen Beitrag für die Verkehrssicherheit im Radverkehr“, fügt die Sprecherin an.