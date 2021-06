Königshofen: Baumschere im Acker beschädigt Traktorreifen

Königshofen. Unbekannte haben eine Baumschere in einem Acker bei Königshofen platziert. Nachdem ein Landwirt am Dienstagabend feststellte, dass zwei Reifen seines Fahrzeugs auf einer Seite luftleer waren, suchte der Mann den Getreideacker an der Straße „Am Wöllerspfad“ nach einer möglichen Ursache ab. Dabei entdeckte er eine Baumschere, die mit der Klinge nach oben senkrecht in einer Fahrspur auf dem Acker steckte. Diese hatte die Reifen aufgeschnitten. Offensichtlich muss eine bislang unbekannte Person die Schere absichtlich platziert haben, um den Traktor zu beschädigen. Der Acker befindet sich in Richtung Unterbalbach links, gleich neben dem Radweg.

