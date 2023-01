Unterbalbach. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ zogen am Dreikönigstag die Sternsinger durch Unterbalbach. Sie wurden von Pfarrer Sebastian Feuerstein gesegnet und ausgesendet. In vier Gruppen machten sich die 22 Kinder und Jugendlichen auf den Weg und brachten den Segen in die Häuser. Dabei sammelten sie einen Spendenbetrag von 2399,28 Euro. Bild: Lanig

