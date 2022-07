Knallharte Botschaft in schöner Verpackung

Königshofen. Heinz Ratz tritt am Samstag, 9. Juli, um 20.30 Uhr mit seiner Band „Strom & Wasser“ im Kulturschock Königshofen auf. Der moralische Triathlon findet seine Fortsetzung im neuen Projekt „Die Rebellion der Gärten“, in dem Heinz Ratz auf die gnadenlose Vernichtung der Tier- und Pflanzenarten durch den Menschen aufmerksam machen will. Zum Bedauern der Veranstalter war kein Naturschutzverein aus dem Main-Tauber-Kreis bereit, sich mit Infostand oder Vorträgen an dieser Aktion zu beteiligen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Musik ist eine schöne Brücke zum Herzen. Man kann grausame Wahrheiten viel schöner verpacken“, meint Heinz Ratz, Liedermacher und Bandchef von „Strom & Wasser“. Getreu dieses Grundsatzes befördern seine Texte all jene Dinge aus den Abgründen der Gesellschaft, die normalerweise nur ungern eindringlicher betrachtet werden. Mit heiserer Stimme, die bisweilen an das Timbre eines Tom Waits erinnert, hält er den Menschen gnadenlos den Spiegel vor. Für die schöne Verpackung sorgt ein Stilmix aus Punk, Ska, Walzer, Polka und südamerikanischen Anleihen.

Wer „Strom & Wasser“ schon bei ihren zahlreichen Auftritten im Kulturschock Königshofen erlebt hat, weiß , dass es ein absolutes „Muss“ ist, bei diesem Konzert dabei zu sein und damit auch dieses Projekt zu unterstützen. „Wir freuen uns endlich wieder im Kulturschock zusammen mit euch ein Musikerlebnis der Extraklasse erleben zu können.