Gerlachsheim. Bereits im 13. Jahrhundert lebten Prämonstratensernonnen in Gerlachsheim, die dem Kloster Oberzell bei Würzburg unterstanden. In der Reihe der 20 „Meisterinnen“, so heißen die Vorsteherinnen in Gerlachsheim, stammen allein fünf aus der Familie der Grafen von Wertheim. Mit den Bauernaufständen 1525 kam der Niedergang und der Würzburger Bischof sicherte sich die Rechtstitel. Ein langwieriger Prozess folgte.

