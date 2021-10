Klimaschutz in den Alltag integrieren

Auf die Bedeutung einer nachhaltigen Mobilität wurde bei einer mehrtägigen Veranstaltung in Lauda der Fokus gelegt.

Lauda. Nachhaltigkeitsaspekte von Rädern standen im Mittelpunkt von „Nachhaltigen „Mobilitätswochen“ der E-Bike Erlebniswelt Erhard Mott in Lauda. Die Aktionen fanden im Rahmen der „Energiewendetage & Nachhaltigkeitstage“ des Landes Baden-Württemberg statt. Dabei waren unter dem Motto „Jede Tat zählt“ landesweit Kommunen, Verbände und Institutionen, Unternehmen und Vereine sowie Initiativen und Bürger eingeladen, sich mit Ideen, Projekten, Veranstaltungen und Aktionen zu beteiligen, die im Sinne von Nachhaltigkeit und einer Energiewende stehen.

Ziel der „Nachhaltigen Mobilitätswochen“ der E-Bike Erlebniswelt war es, den Menschen die Vorzüge von E-Bikes im Rahmen der Mobilitätswende und des Klimaschutzes näher zu bringen. Dabei konnte jeder Interessent täglich in mehreren Livestream-Übertragungen auf Youtube Interviews und Diskussionsrunden mitverfolgen, die Inhaber Erhard Mott mit den Gästen zu diesen Themen führte.

Kundenbesuche per Rad

„Wir haben uns vor einigen Jahren beide gegenseitig geschworen, keinen Urlaub mehr wie etwa per Flugzeug zu unternehmen, sondern das Geld zu sparen und in zwei hochwertige E-Bikes zu investieren“, berichtete Harald Bühler über die Motive, sich gemeinsam mit seiner Frau Elektrofahrräder zu leisten. „Seither drehen wir unsere Runden nur noch im Hohenloher Land. So verbinden wir Klimaschutz mit Freizeit, aktiver Gesundheitsvorsorge und zuweilen im Außendienst auch Kundenbesuche“, bilanzierte der Firmeninhaber aus dem Jagsttal.

Kurt Breitenstein aus Tauberbischofsheim fährt seit rund fünf Jahren kein Auto mehr, sondern ist fast ausschließlich mit E-Bike, Bus, Bahn oder anderen umweltfreundlichen Verkehrsmitteln unterwegs. „Da ich mehrere Kinder habe, wollte ich hinsichtlich Klimaschutz und nachhaltiger Mobilität selbst mit gutem Beispiel vorangehen“, gibt er als wesentliche Gründe an. Auch bei Bahnreisen an entferntere Ziele könne man nach Reservierung gegebenenfalls sein Rad mitnehmen.

„Ich habe oft das Auto genommen, weil ich beispielsweise nach dem Essen zu faul war, das Fahrrad zu benutzen, obwohl ich eigentlich ein begeisterter Radfahrer bin. Wenn man sich insbesondere auf dem Heimweg bergauf ein Stück weit unterstützen lassen kann, ist das ein anderes Spiel und bequem“, erzählte Gemeinderatsmitglied und Bürgermeisterstellvertreter Hubert Segeritz. Früher habe er gemeinsam mit seiner Ehefrau Gerlinde ebene Touren im Taubertal bevorzugt, weil es auf die Hügel zu anstrengend gewesen wäre. „Ich trete trotzdem noch ordentlich hinein und schalte in der Ebene manchmal den unterstützenden Antrieb aus, aber ‚den Buckel nuff’ habe ich ihn immer an“, erläuterte Segeritz.

Eine sowohl nachhaltig gesunde als auch umwelt- und klimafreundliche Lebensweise sind gleichsam für Günter Appel, Vorsitzender der Ländlichen Heimvolkshochschule Lauda, in Oberlauda, Beweggründe zur Nutzung seines E-Bikes. Die Vorzüge speziell eines E-Klapprads hob der in Lauda lebenden Buchautor Horst-Dieter Radke hervor. Dies gelte vor allem als umweltfreundliches Begleitverkehrsmittel bei Urlaubsreisen mit dem Auto, andererseits sei auch bei seinen Touren im Umkreis von etwa 70 Kilometern rund um seinen Wohnort das E-Klapprad eine umwelt- und klimafreundliche Alternative.

Weniger Folgekosten

„Zum einen sollte ein E-Bike so lange wie möglich nutzbar sein, nämlich mindestens zehn Jahre, zum anderen sollten minimale Folgekosten für Wartung und Reparaturen entstehen“, nannte Erhard Mott zwei Grundprinzipien der Nachhaltigkeit bei E-Bikes inklusive eines sparsamen Umgangs mit Ressourcen.

Um das Fahren mit Pedelecs und deren nachhaltige Qualität erlebbar zu machen, organisierte der Firmenchef mit seinem Team am Ende der Aktionswochen eine Tour auf den Altenberg oberhalb von Oberlauda, an der auch Bürgermeister Dr. Lukas Braun, der neue Leiter der Wirtschaftsförderung Christoph Kraus, einige Gemeinderatsmitglieder sowie weitere Gäste teilnahmen. Am Mühlrad in Oberlauda erläuterte Erhard Mott in einem Kurzvortrag die potenzielle Energieleistung für E-Mobilität dieses mit einem Durchmesser von 8,5 Meter größten oberschlächtigen Mühlrad Süddeutschlands. Mit den früher zur Getreide- und Ölverarbeitung produzierten 6.000 Wattstunden (Wh) könnten heutzutage 50 E-Bikes oder 0,5 E-PKW angetrieben werden. „Ein Elektro-Fahrrad benötigt aufgrund der besseren Effizienz nur rund ein Prozent der Energie eines E-Autos“, resümierte Mott.