Klares Ziel: „Ich will gesund bleiben“

Unterbalbach. „Ich will gesund bleiben“: So lautete das Motto eines Aktionstages des Gesundheitsamts Main-Tauber-Kreis mit der Grundschule in Unterbalbach. Einen Vormittag lang durchliefen die rund 70 Viertklässler gruppenweise sechs Stationen zu verschiedenen Gesundheitsthemen.

Zum Auftakt begrüßte Schulleiterin Kathrin Wernado im Bürgersaal des Alten Rathauses die Vertreter des Gesundheitsamtes und sonstigen Akteure als auch das Lehrkollegium und die Schüler. Unterstützt wurde der Aktionstag darüber hinaus durch Laura Breuninger, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Königshofen-Grünsfeld, sowie durch zwei Mütter von Schülern.

An der Sportstation im Bürgersaal lernten die Kinder bei praktischen Übungen und Spielen unter Regie von Physiotherapeutin Christina Sturm, wie wichtig Bewegung oder eine richtige Sitzhaltung etwa für die Wirbelsäule sind. In der Balbachschule vermittelten die Physiotherapeutinnen Caterina Oertel und Kathrin Schmitt den Schülern an einer Entspannungs- und Wohlfühlstation Techniken und Übungen zum Lockern der Muskeln. An der Station „Zahnprophylaxe“ demonstrierten Fachfrauen der regionalen Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit unter Leitung von Marion Pahl, wie man seine Zähne richtig putzt und pflegt. Gesunde Ernährung mit der „Pausen-Power-Pyramide“ präsentierten Expertinnen des Landwirtschaftsamts und der Landesinitiative „Bewusste Kinderernährung (BeKi)“ an einer Station unter Regie von Birgit Quenzer. Dabei wurde anhand einer „Ernährungspyramide“ gezeigt, wie jeder sein gesundes und ausgewogenes Essverhalten prüfen sowie optimieren kann.

„Naschen von Süßigkeiten darf sein, allerdings in Maßen und bei generell ausgewogener Ernährung“, war eine der Botschaften. Zudem wurden Komponenten eines gesunden Pausenfrühstücks hergerichtet und von den Kindern prübiert. „Genug trinken“, lautete eine ergänzende Botschaft.

Dass Natur und Landschaft auch Grundlagen für Leben und Gesundheit sind, verdeutlichte Lorenz Flad vom Umweltschutzamt und Geschäftsführer des Kommunalen Landschaftspflegeverbands Main-Tauber. Dazu wurde ein Kurzfilm über die natürlichen und landschaftlichen Gegebenheiten in Baden-Württemberg präsentiert.

An der „Arztstation“ unter Leitung der Kinderärztin Monika Treppner, Sachgebietsleiterin Kinder- und Jugendärztlicher Dienst sowie stellvertretende Gesundheitsamtsleiterin, konnten die Kinder durch praktische Übungen Arten und Funktionen ihrer Sinnesorgane kennenlernen und testen: etwa das Schmecken von Nahrungsmitteln mit verbundenen Augen oder das Ertasten von Gegenständen und Materialien in einer Box. Zudem wurde der Zweck eines Fahrradhelms zum Schutz vor Verletzungen – etwa der Sinnesorgane – demonstriert.

„Wesentliches Ziel dieses Projekttags ist es, die Kinder für die Thematik zu sensibilisieren sowie sie zu Impulsen und Ideen für eine gesunde Lebensweise im Alltag anzuregen“, betonte Monika Treppner stellvertretend für die Vertreter des Gesundheitsamts und des Gesamtteams.

„Aktionstage wie dieser sorgen für motivierende Abwechslung bei den Schülern“, erklärte Kathrin Wernado neben vielfältigen Informationen über Gesundheit im Alltag ein weiteres Ziel. Abschließend dankte die Rektorin erfreut dem Gesundheitsamt, dass die Balbachschule für den Neustart der Gesundheitstage ausgewählt wurde, sowie allen Akteuren für ihr Engagement.