Klares Nein zur Lärmschutzwand

Lauda-Königshofen. Das war einstimmig: Weder in Lauda noch in Gerlachsheim soll eine Lärmschutzwand errichtet werden. Der Gemeinderat sprach sich dagegen aus.

Glücklich war niemand mit den drei Meter hohen Wänden, die die Bahn errichten wollte, um den Lärm durch den Schienenverkehr zu mindern. Weder Anwohner noch Verwaltung wollten mit der massiven Bauweise leben, wie eine Bürgerinformation deutlich machte. „Einiger werden wir uns nicht“, kommentierte Bürgermeister Dr. Lukas Braun die Debatte zur Ablehnung.

Zuvor war Stadtbaumeister Tobias Blessing auf die Historie eingegangen. Betroffen vom Bahnlärm seien rund 400 Wohnungen in Lauda, teilweise sogar in die dritte Häuserreihe hinein. Deshalb rechne sich eine solche Wand, die rund drei Meter hoch ist und direkt auf dem Bahndamm aufsitzt. Von der Firma Ruppel in der Bahnhofstraße bis zur Firma Dürr in der Pfarrstraße sollte sie reichen (wir berichteten).

Die Bürger hätten sich gegen die Wand ausgesprochen, so Blessing. Angelika Tolle-Rennebarth (FBL) verwies auf die Störung des Landschaftsbildes. Zudem befürchteten die Anwohner der Bahnhofstraße, dass sich der Verkehrslärm dort durch eine Wand erhöhen würde.

Auch in Gerlachsheim war ein Lärmschutz geplant. Hier hatten sich die Winzer dagegen ausgesprochen, um Kaltluftseen zu vermeiden. Der Bahnlärm störte die Bürger nicht. Angeregt wurde, die Bahn könne die eingesparten Mittel in den Bahnsteig Königshofen investieren.

Nachdem der aktive Schallschutz abgelehnt wurde, können Betroffene aber ihre Fenster austauschen. 75 Prozent der Kosten für ein gleichwertiges Fenster werden von der Bahn übernommen. Die Verwaltung will mit den Eigentümern Kontakt aufnehmen. dib