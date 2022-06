Kita-Erweiterung kostet Stadt rund 255 000 Euro

Lauda-Königshiofen/Gerlachsheim. Mehrheitlich hat der Gemeinderat eine Kostenbeteiligung der Stadt Lauda-Königshofen am Umbau der Bücherei in einen Turnraum und Einrichtung einer Küche mit Speisesaal für Ganztagsbetreuung am Kindergarten St. Josef in Gerlachsheim beschlossen.

Zur Finanzierung der Umbaumaßnahme zahlt die Stadt an die katholische Kirche einen Zuschuss von 90 Prozent des durch sonstige öffentliche Zuschüsse nicht gedeckten Aufwands von 255 000 Euro, vorbehaltlich Finanzierung der überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung von 95.000 Euro im Wege eines Nachtragshaushalts 2022.

Im Jahre 2019 hatte der damalige Elternbeirat des Kindergartens die Vertreter der Kirche, der Verrechnungsstelle und der Kommune zu einem runden Tisch eingeladen. Dabei machten sie auf die Notwendigkeit der Weiterentwicklung des Kindergartens St. Josef in Gerlachsheim aufmerksam. Neben dem dringenden Bedarf an weiteren Betreuungsplätzen in Gerlachsheim wurde auch der Wunsch nach Ganztagesplätzen und der damit verbundenen Bereitstellung einer warmen Mahlzeit geäußert.

Dringender Platzbedarf

Anfang Februar 2020 stimmte der Gemeinderat in einem ersten Schritt der Einrichtung einer weiteren Gruppe im bisherigen Turnraum im ersten Obergeschoss zu. Ferner stellte das Gremium als zweiten Schritt nach Inbetriebnahme dieser weiteren Gruppe ab 2021 einen Zuschuss für den Umbau der Bücherei von 90 Prozent der Investitionskosten in Aussicht. In der Zwischenzeit findet das Bewegungsangebot des Kindergartens übergangsmäßig im kirchlichen St. Josefshaus statt.

Die Einrichtung von Ganztagesplätzen war bisher im Gerlachsheimer Kindergarten nicht möglich, da der Platz für eine Küche und einen kleinen Speisesaal nicht vorhanden war. Damit ist der Kindergarten in Gerlachsheim momentan die einzige Einrichtung im Taubertal, die dieses Angebot bislang nicht machen kann.

Mit dem Umbau der bisherigen Bücherei soll nun der vorhandene Raum als Turn- und Bewegungsraum für die Kinder dienen. Außerdem wird eine Küche eingebaut, in der angeliefertes Essen erwärmt und ausgegeben werden kann, wobei in einem Kindergarten dieser Größenordnung mit täglich zehn bis 15 Portionen gerechnet wird.

Die Gesamtkosten der Umbaumaßnehmen werden auf annähernd 283 500 Euro veranschlagt. Die Stadt hat einen Anteil von 90 Prozent zu tragen und muss somit eine Kostenzusage von 255.000 Euro an die katholische Kirche geben.

Hierfür ist jedoch im Nachtragshaushalt 2022 eine weitere Verpflichtungsermächtigung von 95 000 Euro einzuplanen.

Nachdem Architekt Helmut Schattmann die Planung bereits im Verwaltungs- und Finanzausschuss vorgestellt hatte, entschied sich der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung mehrheitlich bei einer Enthaltung für den geplanten Umbau der bestehenden Bücherei in einen Turnraum und eine Küche mit Speisesaal am Kindergarten St. Josef in Gerlachsheim.

Diskussionen gab es lediglich bezüglich der Kostenhöhe.