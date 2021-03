Lauda-Königshofen. Die Eltern von Kindergartenkindern dürfen sich freuen. Der Gemeinderat hat bei seiner Sitzung am Montag in der Stadthalle beschlossen, die Kita-Beiträge für Januar ganz und für Februar zu 75 Prozent zu erlassen. Aufgrund von Corona waren die Einrichtungen vom Land in dieser Zeit geschlossen worden. Lediglich für die Notbetreuung müssten Beiträge entrichtet werden, erläuterte Fachbereichsleiterin Sabine Baumeister dem Gremium. Seit Ende Februar gebe es wieder einen Kita-Betrieb. Die Einnahmeausfälle werden zu 80 Prozent vom Land übernommen. Auf die Stadt kommt ein finanzieller Anteil von 29 825 Euro zu.

Bauliche Maßnahmen stehen an der Grundschule Süd im Schulzentrum Lauda an. Das Flachdach muss abgedichtet werden. Wie Stadtbaumeister Tobias Blessing betonte, sind die Dachabdichtung sowie aufgebrachte Sanierungsebenen marode. Geplant ist, die alten Dachaufbauten komplett zu entfernen und bis zur Rohbetondecke zurückzubauen. Die Sanierung und der Wiederaufbau des Daches sind in Form einer bituminösen Abdichtung und mit zusätzlicher Gefälledämmung vorgesehen. Auch Notüberläufe werden geschaffen. Billigste Anbieterin ist die Firma Hofmann Flachdach zum Preis von 151 212 Euro. Mit den Arbeiten will man in den Pfingstferien beginnen.

Abgebaut werden müssen auch die Solarmodule auf dem Dach. Da dem Betreiber somit Gelder durch die fehlende Einspeisung ins Stromnetz entgehen, wird die Stadt eine kleine Entschädigung zahlen.

Keine Diskussion gab es zur Erneuerung der Wasserleitung im Gewerbegebiet „Pfützenäcker“ in Gerlachsheim. Im Rahmen der Erschließung des Areals muss die Kanalisation in der Würzburger Straße ab Einfahrt Mühlenhof bis zur Reiferscheidstraße und danach parallel zur L 511 im Feldweg Richtung Grünsfeld aufdimensioniert werden. Dies ist mit Konrad Bau geregelt und wird zu deren Kosten ausgeführt. Da die parallel verlaufende Wasserleitung, die aus der Entstehungszeit der Wasserversorgung um 1910 resultiert, schlecht ist, will die Stadt sie gleich mit erneuern. Ihren Nutzen als Pumpleitung von der Quelle „Seewiesen“ hat sie bereits seit Jahren verloren. Zudem liegt die Leitung teilweise auf Privatgrund. Daher wurde nun entschieden, die Wasserleitung auszutauschen. Auch die vorhandenen Hausanschlüsse will man in diesem Zug mit erneuern. Rund 80 000 Euro wurden für die Maßnahme im Haushalt eingestellt.

Bei zwei Enthaltungen gab sich der Gemeinderat einen Verhaltenscodex für die Teilnahme an Videositzungen von Gemeinderat und Ausschuss. Virtuelle Sitzungen sollten aber nur ein letztmögliches Instrument während einer Pandemie sein.

Klar für digitale Beratungen und die Möglichkeit von Hybrid-Sitzungen sprach sich Stadtrat Marco Hess (CDU) aus. Er könne sich auch vorstellen, nicht-öffentliche Sitzung so durchzuführen. Dem widersprach Bürgermeister Lukas Braun. „Wir warten noch auf die Anpassungen durch den Gesetzgeber, damit Beschlüsse aus solchen Sitzungen auch wirksam sind.“

Nicht mehr warten muss man auf die Fördermittel für einen Biodiversitätspfad. Der Antrag der Stadt beim Land, den die CDU-Fraktion angestoßen hatte, wurde negativ beschieden. Stuttgart hatte sich gegen eine Förderung des Areals am Altenberg ausgesprochen, weil das Projekt bereits begonnen sei. Die Stadt will das Thema aber im Auge behalten, so der Bürgermeister. Dominik Martin (CDU) bedauerte das Nein. Am Altenberg hätte man die Möglichkeit, Bürger und vor allem Schulklassen für das Thema zu sensibilisieren.

Die Weitergabe von Adressen zu Wahlwerbezwecke wollte Siegfried Neumann geklärt haben. Dominik Martin erklärte, dass die Parteien dazu das Recht auf Grundlage des Meldegesetzes hätten. Allerdings dürften nur wenige Daten zu Name und Adresse weitergeben werden, etwa ob Senior oder Erstwähler. Die Datensätze seien nach dem einmaligen Einsatz schnell zu löschen. dib