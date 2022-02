Kinderimpftag am 16. Februar

Königshofen/Main-Tauber-Kreis. Die mobilen Impfteams des Diakonie-Krankenhauses in Schwäbisch Hall bieten am Mittwoch, 16. Februar, von 14 bis 18 Uhr einen Kinderimpftag im Regionalen Impfstützpunkt (RIS) in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen an.

An diesem Tag werden Erst- und Zweitimpfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren vorgenommen. Eine Impfung ist nur nach vorheriger Terminbuchung unter www.main-tauber-kreis.de/impfen möglich.

Kinder und Jugendliche, die an diesem Termin ihre erste Impfung erhalten, können ihre Zweitimpfung entweder am Sonntag, 20., oder am Sonntag, 27. Februar, jeweils von 10 bis 13 Uhr im Diak-Klinikum in Schwäbisch Hall oder am Mittwoch, 23. Februar, von 13 bis 16 Uhr in der Stadthalle in Schrozberg bekommen. Der Zweittermin wird automatisch bei der Erstimpfung im RIS zugewiesen. Zweittermine sind am Mittwoch, 16. Februar, im RIS für Kinder und Jugendliche möglich, die bereits einmal geimpft wurden und bisher keinen Zweittermin haben. Für die Impfung sind das gelbe Impfbuch und die Versichertenkarte mitzubringen. Es besteht für Personen ab 18 Jahren die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren besteht Maskenpflicht.

