Kinder können sich auf neuem Spielplatz in Unterbalbach austoben

Was gibt es Schöneres als dem natürlichen Entdeckerdrang nachzugehen und sich in wilde Abenteuer zu stürzen? Für Kinder ist das ein riesiger Spaß. Sich an der frischen Luft auszutoben und in neue Rollen zu schlüpfen, fördert die motorische Entwicklung und schafft einen Erlebnisraum für vielfältige Erfahrungen. In Unterbalbach wurde jetzt der erste Spielplatz, der sich speziell an unter

...