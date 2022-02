An einer gemeinsamen Aktion des Landratsamts beteiligen sich Mediziner im Kreis: Am Samstag, 5. Februar, werden in den Kinderarztpraxen nach Voranmeldung alle Kinder zwischen fünf und elf Jahren zum Schutz vor Covid-19 geimpft.

