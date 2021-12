Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ - Gemeinderat Lauda-Königshofen besichtigte den Anbau Kinder bekommen in Laudaer Kita Platz zum Spielen

Der Anbau an der Kita „Unterm Regenbogen“ geht gut voran: Um je eine Krippengruppe und eine Kindergartengruppe wird erweitert. Am 10. Januar können die Kleinen ihr neues Domizil in Beschlag nehmen.