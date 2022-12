Kellerbrand in Beckstein durch defekten Wäschetrockner

Beckstein. Ein Kellerbrand wurde vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Wäschetrockner am Montagmittag in einem Zweifamilienhaus „An der Leimgrube“ in Beckstein ausgelöst. Den Rettungskräften wurde der Brand gegen 12 Uhr gemeldet.

Die Wehren aus Beckstein, Lauda, Königshofen, Sachsenflur und die Feuerwehr Bad Mergentheim mit ihrer Drehleiter waren mit insgesamt 40 Mann vor Ort, um den Brand zu löschen. Ebenfalls im Einsatz waren zwei Rettungsfahrzeuge. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung.

Das in dem Haus lebende Ehepaar hatte bereits selbstständig das Gebäude verlassen und wurde durch Sanitäter betreut. Der 67-jährige Mann wurde im Anschluss mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen 13.30 Uhr wurde der Brand letztlich gelöscht. Die Feuerwehr blieb aber mit einem kleinen Aufgebot vor Ort, um eine halbe Stunde nach dem Löschen mit einer Wärmebildkamera nochmals die Lage zu prüfen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 60 000 Euro geschätzt.