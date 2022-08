Kellerbrand bei Bäckerei Kuhn

Lauda. Glück im Unglück hatten die Anwohner der Laudaer Rathausstraße. Ein Kellerbrand setzte am Dienstagvormittag die Feuerwehr in Alarmbereitschaft. Verletzt wurde niemand.

Gemeldet wurde den Rettungskräften kurv vor 11 Uhr ein Wohnungsbrand in der Altstadt von Lauda, wie der stellvertretende Kommandant, Marko Dittmann, mitteilte. Daraufhin rückten die Wehren aus Lauda, Königshofen und Gerlachsheim sowie die Drehleiter aus Bad Mergentheim mit insgesamt 42 Einsatzkräften aus. „Der Rauch war schon beim Eintreffen zu erkennen.“ In einem der Kellerräume der Bäckerei wurde der Brandherd gefunden und mit einem CO2-Löscher gelöscht. Vermutlich hatte ein Kühlaggregat Feuer gefangen, so Dittmann. Weil die Türe des Kellers geschlossen war, drang kein Rauch in weitere Räume. Aufgrund der hohen Rauchentwicklung wurde der Raum anschließend längere Zeit belüftet. „Durch das schnelle Eingreifen der Wehren ging alles glimpflich aus.“

Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu schaden. Die Bäckerei hatte wegen Betriebsurlaubs geschlossen. Eine Anwohnerin im Gebäude wurde vorsorglich evakuiert, konnte aber nach kurzer Zeit wieder zurück in ihre Wohnung. Vor Ort waren neben den Feuerwehrleuten auch der Rettungsdienst, Jürgen Segeritz und Heiko Wolpert in Vertretung des Kreisbrandmeisters sowie die Einsatzkräfte der Polizei. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. dib