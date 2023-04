"Keep-it-true": Polizisten überprüften 350 Fahrzeuge

Lauda-Königshofen. An drei Kontrollstellen sowie mit einer mobilen Streife in zivil kontrollierten in Lauda-Königshofen an der B 292 im Bereich Sachsenflurer Straße sowie in der Hauptstraße als auch in Gerlachsheim in der Sankt-Veit-Straße mehrere Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn schwerpunktmäßig den abfließenden Verkehr des „Keep-it-true“-Festivals.

Insgesamt wurden am Sonntag zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr 350 Fahrzeuge überprüft. 33 Personen fuhren unter dem Einfluss von Alkohol, wobei 26 unterhalb der Ahndungsgrenze lagen. Die weiteren sieben Personen lagen darüber und müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Jeweils fünf Fahrzeugführer standen unter dem Einfluss von Drogen und/oder führten Betäubungsmittel mit sich. Drei Trunkenheitsfahrten konnten präventiv verhindert werden. Insgesamt wurden Sicherheitsleistungen von rund 2150 Euro erhoben.