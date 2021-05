Blankes Entsetzen herrscht bei Tierfreunden in der Region: In der Julius-Echter-Straße in Lauda wurden am Samstag zwei Ohren gefunden, die einer Katze offensichtlich abgeschnitten worden waren.

Laut Tierschutzverein Tauberbischofsheim und Umgebung muss es sich dabei wohl um eine rot-weiße Langhaarkatze gehandelt haben. Zudem wurde auch ein Knorpel entdeckt, der vermutlich aus ihrem

...