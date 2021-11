Katholische Frauengemeinschaften der Erzdiözese Freiburg sollen unter dem Bundesverband vereinigt werden

Eigentlich ist es ganz einfach: Die Frauengemeinschaften in den Pfarrgruppen vor Ort und damit in den Diözesen sind automatisch Mitglied im Bundesverband der Katholischen Frauengemeinschaften Deutschlands (kfd). Doch was in vielen anderen Organisationen so üblich ist, sorgt in der Erzdiözese Freiburg für einige Verwirrung. Denn dort ist dieser Automatismus nicht vorhanden. „Historisch

...