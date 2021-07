Katastrophenschutz weiter entwickeln

Die Versammlung des JU-Bezirks Nordwürttemberg fand am Samstag in Unterbalbach statt.

Unterbalbach. Die Verabschiedung des bisherigen Vorsitzenden Dominik Martin und die Wahl eines Nachfolgers sowie eine Rede des CDU-Landesvorsitzenden Baden-Württemberg Thomas Strobl standen im Mittelpunkt einer Bezirksvertreterversammlung der Jungen Union (JU) Nordwürttemberg in Unterbalbach.

Zu Beginn hieß Dominik Martin in der Balbachtalhalle nach einer Gedenkminute für die Hochwasseropfer zahlreiche Ehrengäste willkommen. „Vielleicht würde der ein oder andere hier in der geografischen Diaspora des Landes eine ausgeprägte Strukturschwäche vermuten. Tatsächlich sind wir aber schon Teil des erweiterten Würzburger Raums und gut mit der Welt vernetzt“, betonte Bürgermeister Dr. Lukas Braun, der in einem Kurzporträt die Stadt Lauda-Königshofen vorstellte. Die Region Main-Tauber habe aus dem Raum Würzburg/ Schweinfurt mehr Einpendler als Auspendler. „Wir sind also eher mittelständische Werkbank denn Speckgürtel“.

Aus der Perspektive einer typischen baden-württembergischen Kleinstadt habe die Coronapandemie neben tiefen Einschnitten auch einige Erfahrungen mit sich gebracht, welche die großen kommunalen Herausforderungen dieses Jahrzehnts aufzeigen, wobei die Pandemie hier nicht als Ursache, sondern als Katalysator und Beschleuniger großer „Megatrends“ gewirkt habe. Dazu zählen die Digitalisierung, der schleichende Wandel des Ehrenamtes und ein im öffentlichen Diskurs neu aufkommender zentralstaatlicher Dirigismus.

Gerade für ländlich geprägte Kommunen sei eine gewaltige Herausforderung, dass wegen einem Wandel der ehrenamtlichen Strukturen und Verbindlichkeiten zunehmend mehr semi- oder vollprofessionelle Anlaufstellen vorgehalten werden müssten wie etwa im Feuerwehrwesen, um die Bürger beim ehrenamtlichen Einsatz zu motivieren und ein Stück weit anzuleiten „Schwimmen Sie nicht mit diesem Dirigismus wütigen Zeitgeist, sondern halten Sie die Flagge der Subsidiarität und der Verantwortung vor Ort hoch“, appellierte der Bürgermeister. „Nichts ist für die Demokratie fataler als eine Politikverdrossenheit, weil Bürger den Eindruck gewinnen, dass das, was sich in Brüssel, Berlin oder Stuttgart abspielt, nichts mehr mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun hat“, mahnte Braun. Dies gelte ebenso für alle identitätspolitischen Diskurse – ob sie von links oder von rechts kommen, während die Bürger andere Sorgen habe.

Seit jeher seien immer wieder aus der JU Nordwürttemberg wertvolle Impulse gekommen, sagte Thomas Strobel, der Dominik Martin für dessen zwar oft kritische, jedoch stets konstruktive politische Begleitung dankte.

„In Braunsbach mussten wir mehr als 50 Millionen investieren, um diesen Ort wieder aufzubauen“, blickte der Innenminister und CDU- Landesvorsitzende angesichts der jüngsten Hochwasserkatastrophen zurück. Insgesamt sei das Land Baden-Württemberg mit rund 120 000 Feuerwehraktiven und zudem mit einer Vielzahl an Hilfskräften anderer Organisationen sehr gut aufgestellt. „Wir müssen sehen, dass wir unseren Katastrophenschutz technisch und personell kontinuierlich weiterentwickeln.“ Dem Bund die Kompetenz über den Katastrophen- und Zivilschutz nebst Krisenmanagement zu übertragen sowie andererseits den Kommunen oder Ländern immer mehr davon wegzunehmen, erteilte Strobel eine klare Absage.

Finanzmittel für Kommunen

„Rund vier Monate nach der Landtagswahl glaube ich, dass die Koalition und die Regierung sehr gut Fuß gefasst haben“, meinte er. „In der Krise geben wir den Städten und Gemeinden erneut verstärkt Finanzmittel für Investitionen wie etwa der Digitalisierung. Wir sind uns sicher, dass dies eine sehr gute Investition in die Zukunft ist“. Die CDU stehe für eine Schuldenbremse, denn es gebe nicht nur die Notwendigkeit einer ökologischen und klimatischen, sondern auch einer wirtschaftlichen Nachhaltigkeit. Deshalb werde man darauf achten, eine generationengerechte Finanz- und Steuerpolitik voranzubringen.

MdB Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und Digitale Infrastruktur sowie CDU-Bezirksvorsitzender, berichtete von den schweren Folgen der Flutkatastrophe. Die Bundesregierung habe Soforthilfen auf den Weg gebracht.

Weitere Grußredner waren unter anderem Ortsvorsteher Andreas Buchmann, die Kommissarische Generalsekretärin der CDU Baden-Württemberg MdL Isabell Huber, MdEP Rainer Wieland sowie bei einem abendlichen Empfang Nicole Razavi, baden-württembergische Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, und Landtagsvizepräsident Professor Dr. Wolfgang Reinhart.