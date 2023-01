Karitativer Einsatz statt Schulbank

Mit älteren Menschen backen oder im Tafelladen Ware verkaufen: Für ihr Sozialprojekt tauschten 21 Jugendliche die Schulbank und lernten ehrenamtliches Engagement kennen.

Lauda-Königshofen. Es war eine gelungene Aktion, die Michael Kenner startete. Mit den Schülerinnen und Schülern eines Kurses der Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft (bbg) wagte der Kursleiter einen ungewöhnlichen Schritt und initiierte erstmals ein Sozialprojekt. Statt im Unterricht zu büffeln hieß es für die jungen Leute, sich in einer caritativen Einrichtung zu bewähren und einen kleinen Beitrag für das Gemeinwohl und die Gesellschaft zu leisten.

Viele Erfahrungen im sozialen Bereich machten Schülerinnen und Schüler der Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft (bbg) bei der Premiere des Sozialprojekts. © BBG/Claudia Hjordt-Geier

Die Jugendlichen sind Teilnehmer einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme der bbg, die bei der im i_Park in Lauda durchgeführt wird. Und so wurden auch zwei Einrichtungen aus Lauda ausgewählt, in denen die 21 Teilnehmenden aktiv waren. Eine Woche lang engagierte sich eine Gruppe von sieben Schülern im Tafelladen, eine andere im Johann-Bernhard-Mayer Altenheim in der Innenstadt. Betreut wurden sie dabei von Michael Kenner, Ali Chefir Deroua, Johannes Heck und Claudia Hjordt-Geier von der bbg.

„Eine gute Sache“

„Es war interessant und eine gute Sache“, findet einer der Schüler, die im Tafelladen aktiv waren. Die Erkenntnisse dieser Woche wollen die jungen Leute nicht missen, wie sie erzählen. Nur wenige hatten bislang Erfahrung mit ehrenamtlichem Engagement, mit dem sie nun konfrontiert waren. Das Verkaufen der Waren habe er sich schwieriger vorgestellt, zieht ein junger Mann ein sehr positives Resümee. Und die Arbeit habe bei ihm selbst einiges bewirkt. „Ich habe Gutes getan und damit mehr Selbstsicherheit gewonnen.“ Die eigene Schüchternheit konnte er ein stückweit beiseitelegen, berichtet er.

Lebensmittel mit dem Auto bei den Spendern, vor allem den Einzelhändlern, abholen, in die Regale einräumen und schließlich an die Kunden verkaufen: Das waren die Aufgaben für die Jugendlichen bei der „Tafel“. Gerade dort seien einige überrascht gewesen, wie vielen Menschen es schlecht gehe und diese Institution nutzen, berichtet Claudia Hjordt-Geier. Und sie gesteht, dass die jungen Teilnehmer sicherlich nicht gewusst hätten, was auf sie zukommt. Sie aus ihrer Komfortzone herauszuholen und etwas zu tun, worüber sie sich vorher noch keine oder kaum Gedanken gemacht haben, sehen Kenner und Hjordt-Geier als Ziel des Projekts.

Sich auf ältere Menschen einlassen, mit ihnen eine Runde Bingo spielen, Plätzchen backen oder einfach nur erzählen: Darum ging es im Seniorenheim. Die Berufsbilder im Bereich Altenpflege zu erkunden, den Umgang mit älteren Menschen oder mit Menschen mit Beeinträchtigungen zu erfahren, waren daher ein weiterer Aspekt des Sozialprojekts.

Die Aktion habe sich gelohnt, finden auch die Jugendlichen, die zwischen 16 und 22 Jahre alt sind und bei der bbg Unterstützung für ihre weitere Berufswegplanung erhalten. Sie sollen die Chance bekommen, durch Praktika in verschiedene Arbeitsfelder zu schnuppern. Ziel der Maßnahme, so Johannes Heck, ist die Vermittlung in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis.

Ein Teil der Orientierung könnte also auch das soziale Engagement sein. Eine junge Frau, die in der Seniorenbetreuung im Johann-Bernhard-Mayer-Altenheim eingesetzt war, hat für sich entschieden, dass dieses Berufsbild nichts für sie sei. „Aber es ist sehr wichtig, dass es Menschen gibt, die in sozialen Bereichen arbeiten.“

Ähnlich sieht es auch ein anderer Schüler. Sein Arbeitsbereich war die Demenzstation des Seniorenheims. Die Erfahrungen dort haben ihn sehr beschäftigt. „Es ist erschreckend, was diese Krankheit mit den Leuten macht, wie sie sie verändert“, erzählt er sichtlich bewegt. Auch die Konfrontation mit Krankheit und Tod war für viele eine neue, unbekannte Erfahrung.

Zeichen setzen

Für Michael Kenner als Initiator des Projekts hat sich der Einsatz ausgezahlt. „Wir wollten ein Zeichen setzen und Gutes tun“, weiß er und erzählt, dass seine Schützlinge zunächst nicht sehr begeistert von seinem Vorschlag gewesen waren. Das habe sich im Laufe des Projekts geändert, er spricht von vielen positiven Erfahrungen für die Jugendlichen, die sie auf ihrem Lebensweg weiterbringen würden. Positive Rückmeldungen gab es auch von den beiden caritativen Einrichtungen, freut sich der Lehrer und kann sich eine Wiederholung gut vorstellen.

Die anfängliche Zurückhaltung der Jugendlichen hat sich in Zuspruch und Interesse gewandelt. Einige können sich vorstellen, in der Freizeit weiterhin im Tafelladen oder im Seniorenheim aktiv zu sein. „Ein Teilnehmer hat sogar zweimal in der Woche bei der Tafel gearbeitet“, so Michael Kenner. Er sieht die Intension des Projekts darin bestätigt. Und er hat noch weitere Ideen für seine Schützlinge: Arbeitsgemeinschaften als Nachmittagsbetreuung an Schulen beispielsweise. „Das könnte unseren Schülern liegen.“