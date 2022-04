Lauda. Die Ländliche Heimvolkshochschule Lauda veranstaltet am Freitag und Samstag, 22. und 23. April, jeweils halbtags im Seminarhaus in Oberlauda, Brunnenstraße 12, den Kurs „Käse selbst gemacht, Käseseminar zur Frischmilchverarbeitung“. Alpkäserin Laura Döffinger leitet den Kurs. Die Veredelung und Fermentation der Milch ist nicht schwierig, wenn das im Kurs vermittelte Wissen vorhanden ist. Im Kurs wird gezeigt und praktiziert, wie sich zuhause, relativ unkompliziert und ohne viele zusätzliche Hilfsmittel die Milch veredeln lässt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben der Herstellung von Joghurt, Quark und Weichkäse wird es die Gelegenheit geben, selbst Hand anzulegen, sowie alle Fragen rund um die Milch und ihre Verarbeitung zu klären. Außerdem werden anhand der Verarbeitungsschritte von Joghurt, Quark und Weichkäse eine kleine Einführung in die Mikrobiologie bezüglich Lab- und Kulturen Einsatz gegeben. Dieser Kurs eignet sich also für alle, die Interesse an der Milchverarbeitung haben oder ihre Kenntnisse erweitern wollen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2