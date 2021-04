Jugendliche bei Diebstahl gestört

Lauda. Auf frischer Tat ertappt hat ein Zeuge in der Nacht zum Donnerstag Unbekannte beim Versuch, einen Roller in Lauda zu entwenden. Gegen 2 Uhr hatte der Mann Geräusche auf dem Fußweg in der Dr.-Rudolf-Wobser-Straße gehört und die Unbekannten dann bei der Tat gestört. Diese waren offensichtlich daran gescheitert, den Roller ohne Schlüssel zu starten. Infolge warfen sie das Zweirad auf Höhe des Bolzplatzes um und flüchteten. Dabei entstanden erhebliche Beschädigungen am Roller. Bei den Unbekannten handelt es sich um mehrere zirka 15 Jahre alte Jugendliche, jeweils mit schmächtiger Figur. Die Personen waren schwarz bekleidet. Im Laufe des Tages wurde bekannt, dass wohl die gleiche Gruppe nachts vier weitere Roller im Stadtgebiet von Lauda stehen wollte. Dabei entstand Schaden von mindestens 2000 Euro. Zudem wurden in der Aschhausenstraße an zwei geparkten Autos die Außenspiegel abgerissen.

