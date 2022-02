Jugendhaft für Tankstellenräuber

Lauda/Mosbach. Weiteres Urteil in Sachen Tankstellenraub in Lauda gefällt: Die erste Große Jugendkammer am Landgericht Mosbach verurteilte am Montag den Angeklagten wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit besonders schwerem Raub unter Einbeziehung einer früheren Verurteilung zu der Einheitsjugendstrafe von drei Jahren und 6 Monaten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Dies teilte die Presseabteilung des Landgerichts Mosbach mit. Die Verhandlung war nichtöffentlich.

Dem Angeklagten – einem 17-jährigen deutschen Staatsangehörigen – liegt zur Last, er habe gemeinsam mit einem älteren Mittäter am 24. April eine Tankstelle in Lauda-Königshofen überfallen, einen Tankstellenmitarbeiter mit einem Messer bedroht und Geld und Waren im Wert von rund 2300 Euro erbeutet.

Der damals 34-jährige Mittäter wurde in einem anderen Verfahren bereits verurteilt. er erhielt wegen räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit Körperverletzung sowie besonders schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit besonders schwerem Raub eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren. Die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt wurde angeordnet.

