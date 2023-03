Jürgen Kluger war Wegbereiter des Fosbury Flop

Lauda. Die Leichtathletiklegende „Dick“ Fosbury, mit bürgerlichem Namen Richard Douglas Fosbury, ist im März im Alter von 76 Jahren gestorben. Berühmt wurde der Ausnahmesportler durch seine neuartige Technik im Hochsprung. Bei seiner aufsehenerregenden Technik überquerte er erstmals die Hochsprunglatte rücklings und revolutionierte damit die Höhenjagd im Hochsprung. Das Debüt seines „Fosbury-Flop“ war zudem von Erfolg gekrönt, denn mit der Höhe von 2,24 Metern errang er bei den Olympischen Spielen 1986 in Mexiko die Goldmedaille.

Historisch betrachtet entwickelte sich der Hochsprung vom Scherensprung über den Tauchwälzer oder Straddle. Hier landeten die Athleten in der Sandgrube und mit steigenden Höhen auf einem aufgeschütteten Sandberg, eine Landung auf dem Rücken war aus Verletzungsgründen schlichtweg unmöglich!

Wegbereiter für die neue Technik von Fosbury war eindeutig die Weiterentwicklung der neuen Weichbodenmatten, die es ermöglichten aus großen Höhen mit dem Rücken zuerst auf dem sonst harten Untergrund zu landen.

Die sportliche Entwicklung fand aber bald auch Nachahmer im Sportkreis Tauberbischofsheim. Wegbereiter für die neue Technik war Allrounder und heutiges Ehrenmitglied des ETSV Lauda, Jürgen Kluger. Der, wie damals üblich, Straddle Springer versuchte sich am 4. Juli 1972 bei einem Wettkampf in Tauberbischofsheim erstmals mit dem neuartigen Flop. Sein Erfolg mit 1,91 Meter und die Verbesserung des Kreisrekords um fünf Zentimeter setzten wohl den Startschuss für die Einführung der neuen Technik in der Region. Der Sportpädagoge war fortan ein gefragter Spezialist. Der Sportkreis, das Schulamt und die Bundeswehr belegten zahlreiche Fortbildungen bei Kluger, um die etwas kompliziert anmutende Technik zu erlernen.

König und Königin der Lüfte im Sportkreis Tauberbischofsheim sind Ralf Schreck und Carolin Meinel vom ETSV Lauda, denen die zündende Idee von Dick Fosbury zu nationalen Ehren verhalf.

Der Deutsche Juniorenmeister im Zehnkampf Ralf Schreck und sein Trainer Jürgen Kluger ließen 1983 mit dem heute noch bestehenden Kreisrekord von 2,12 Metern aufhorchen.

Günter Fading coachte das Hochsprungtalent Carolin Meinel. Auch sie hält den bestehenden Kreisrekord mit 1,84 Metern. Sie dufte 1993 den ETSV Lauda in der Nationalmannschaft vertreten.