Jubelkonfirmationen gefeiert

Sachsenflur. In der evangelsichen Kirche in Sachsenflur feierten die Jubelkonfirmanden das große Fest der Goldenen, Diamantenen, Eisernen und Gnadenen Konfirmation.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pfarrer Dr. Heiner Kücherer eröffnete den Gottesdienst nach einem Morgengebet von Anselm Grün und Kantorin und Sopranistin Susanne Oehm-Henninger begleitete an der Orgel und dem Piano mit einigen gesungenen Chorälen. Nach der Ansprache des Pfarrers über das Für und Wider des Lebens, im Rückblick auf Vergangenes und Zukünftiges, wurde mit allen das Heilige Abendmahl gefeiert. Helmut Gundacker erinnerte in nachdenklichen Worten an das Konfirmationsversprechen, das die Konfirmanden vor 50, 60, 65 oder 70 Jahren gegeben haben.

Die Goldenen Konfirmation feierten: Ramona Weiland, geborene Teifel, Klaus Meyer, Helmut Gundacker, Brigitte Schwender, geborene Römer und Wolfgang Hösch, Die Diamantene: Dieter Müller und Rudolf Müller, die Eiserne; Christa Ulshöfer, geborene Schlör und Christa Hefer, geborene Stöcker. Die Gnadene durfte feiern: Hilde Frei, geborene Berndt. wahe