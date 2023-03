Jubelkonfirmation in Lauda gefeiert

Lauda. Die Kirchengemeinde Lauda feierte in der Friedenskirche in einem Festgottesdienst die Jubelkonfirmation. Die Jubilare wurden nach der Predigt zum Thema „Ihr seid das Licht der Welt und das Salz der Erde“ durch Pfarrerin Marie-Louise Scheuble erneut gesegnet und feierten gemeinsam Abendmahl. Zur Erinnerung an den Festtag erhielten sie eine Urkunde mit ihrem Konfirmationsspruch. Musikalisch wurde der Gottesdienst von Brigitte Ernst (Gesang) und Mathias Gutemann (Orgel) begleitet. Goldene Konfirmation feierten Birgit Grünewald, Ralf Haas und Beate Pneißl, Diamantene Konfirmation Jürgen Hartensuer, Gisela Köhler und Renate Schneider, Eiserne Konfirmation Anna Seus, Gnadenkonfirmation Astrid Pföhler, Sabine Schreiber und Gerhard Wobser. Kronjuwelenkonfirmation (Konfirmation vor 75 Jahren) feierte Günter Besser, Engelkonfirmation (Konfirmation vor 85 Jahren) Lisa Kosziescha. Bild: Karin Besserer

