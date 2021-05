Josef geht auf Reise

Heckfeld. Unter Berücksichtigung der coronabedingten Regelungen fand die Eröffnung des Marienmonats am Heckfelder Kirchlein statt. Trotz Abstandsregelungen war zu spüren, wie gut es den Gläubigen ta,t zusammenzukommen, zu beten und zu danken.

Das Kirchlein ist unumstritten ein besonderer Platz zum Innehalten und Kraft tanken. Da dieses Jahr im besonderen Zeichen des heiligen Josef steht, wurde in der Maiandacht er auch auf seine Reise durch die Seelsorgeeinheit geschickt. Die Statue wird nun zusammen mit einem Rucksack durch alle Gemeinden der Seelsorgeeinheit reisen und für etwa zwei Wochen in jedem Gotteshaus darauf warten, dass die Gläubigen den Rucksack mit all dem füllen, was sie auf dem Herzen tragen.

Der heilige Josef wandert durch die Gemeinde. © Kirchengemeinde

Es dürfen vorbereitete Zettel ausgefüllt werden und in den Rucksack gepackt werden. Es soll jeder für sich die Möglichkeit haben, den eigenen Schmerz, die persönlichen Sorgen und die Hoffnungen aber auch die Dankbarkeit in Worte zu fassen.

Der heilige Josef steht ab sofort bis 17. Mai in der Kirche in Heckfeld, vom 18. Mai bis 1. Juni in Marbach, vom 3. bis 20. Juni in Unterbalbach, vom 21. Juni bis 5. Juli in Deubach, vom 6. bis 20. Juli in Oberlauda, vom 22. Juli bis 29. August in Beckstein, vom 1. bis 15. September in Oberbalbach, vom 17. September bis 1. Oktober in Königshofen, vom 7. bis 21. Oktober in Messelhausen, vom 22. Oktober bis 5. November in Gerlachsheim und vom 7. bis 21. November in Lauda.

