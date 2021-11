Johannes Flöck sichert sich „Korken-Zieher“

Das Weinhaus Ruthardt hat den Kabarett-Comedy-Preis „Korken-Zieher“ für das beste Kabarett-Programm des Jahres 2021 auf der Klein-Kunst-Bühne in Lauda verliehen. Gewinner ist Kabarettist Johannes Flöck aus Koblenz.

Lauda. Flöck hat sowohl Jury als auch Publikum mit seinem Programm „Entschleunigung aber Zack Zack!“ überzeugt. Er steht damit in einer Reihe mit so renommierten Preisträgern wie: Philipp Weber (2017), Lutz von Rosenberg Lipinsky (2018) und Carsten Höfer (2019). 2020 wurde der Korken-Zieher coronabedingt nicht verliehen.

Johannes Flöck errang den „Korken-Zieher“. © Umminger

Der 53-jährige Johannes Flöck setzte sich gegen seine Mitbewerber Inka Meyer, Carsten Höfer und Philipp Weber durch, die im Sommer ebenfalls im Weinhof Ruthardt auftraten. Die Entscheidung für Flöck fiel im Einklang von Jury und Publikum. „Die Jury haben vor allem die Natürlichkeit und die Spontanität von Johannes Flöck begeistert“, berichtet Veranstalter Jochen Ruthardt und ergänzt die offizielle Begründung des Expertengremiums: „Schon beim Betreten der Bühne hat er ‚sein’ Publikum im Griff und die Gäste hängen ihm an den Lippen. Wiedererkennbares aus dem alltäglichen Leben – humorvoll, ansprechend und intelligent verpackt – lässt den Besucher schmunzeln, lachen und amüsieren. Da nimmt jeder eine gute Packung energiereiche Lebensfreude mit nach Hause.“

Neben dem Votum der Jury erhielt Flöck auch die meisten Stimmen des Publikums. Das durfte auf der Rückseite der Eintrittskarte eine Bewertung in Form von eins bis fünf Sternen abgeben. Organisator Jochen Ruthardt freut sich über die erneut sehr hohe Wahlbeteiligung von 95 Prozent: „Das spricht für die Wertigkeit des Kleinkunst-Preises.“ Preisträger Johannes Flöck tourt bereits seit 2002 mit diversen Soloprogrammen durch ganz Deutschland. Aktuell ist er mit seinem neunten Programm „Entschleunigung aber Zack Zack!“ unterwegs, das er auch in Lauda präsentierte. Daneben hat Flöck auch schon an zahlreichen Fernsehproduktionen wie etwa dem ZDF-Wissensmagazin „Klar! Wissen ist Gut“ und der „RTL Comedy Night“ mitgewirkt.

Auch im kommenden Jahr wird das Kabarett auf der Klein-Kunst-Bühne in Lauda fortgesetzt. Jochen Ruthardt hat wieder hochkarätige Gäste geladen. Von Juni bis August 2022 werden Hans Gerzlich, Lutz von Rosenberg Lipinsky, Roberto Capitoni, Inka Meyer, Benjamin Eisenberg und Matthias Reuther als Duo sowie Götz Frittrang zu Gast sein. Auch der inzwischen etablierte Kunstpreis „Korken-Zieher“ soll nach der Saison wieder verliehen werden.