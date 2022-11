Jörg Dahlmann überrascht

Lauda-Königshofen. Einen rundum gelungenen Benefizabend, der eine etwas größere Resonanz verdient gehabt hätte, erlebten die Besucher am Donnerstag in der Stadthalle. Tobias Hönig (links) und Martin Michelbach (rechts) überraschten Fußball-Reporterlegende Jörg Dahlmann mit einer CD von der Vereinshymne. Dahlmann hatte sich spontan bereiterklärt, das Projekt aktiv zu unterstützen. Der Abend erbrachte rund 6800 Euro für mehrere Tafelläden und die Flüchtlingsarbeit in der Region. Eine ausführliche Berichterstattung über das Event folgt in der Ausgabe vom Montag. / ktm

