Main-Tauber-Kreis. Jochen Müssig, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT), ging Ende März in den Ruhestand. Im Rahmen seiner Verabschiedung überbrachte Geschäftsführer Thorsten Haaa Glückwünsche der privaten Omnibusunternehmen, welche im Linienverkehr im Landkreis tagtäglich im Einsatz sind. Die neue Dezernentin im Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Ursula Mühleck, übernahm die Geschäftsführertätigkeit bei der VGMT.

Im Rahmen der Neubetriebsaufnahme der Linienverkehre übernahm der Kreis alle Gesellschaftsanteile der früheren VGMT-Gesellschafter.

Seit mehr als drei Jahren hatte Jochen Müssig als Vertreter des Landratsamts die Position des VGMT-Geschäftsführers inne. In seine Amtszeit fielen beispielsweise Projekte wie die Einführung des Ruftaxikonzepts für den gesamten Landkreis, welches 2019 mit dem ÖPNV-Innovationspreis in der Kategorie „Betrieb/Verkehrsplanung – Angebotsausbau im ländlichen Raum“ ausgezeichnet wurde.

Weiterhin war er verantwortlich für die Einbindung der bayerischen Gemeinden in den NightLife-Verkehr, für die Einführung und Ausweitung des Radbusangebots zwischen Weikersheim und Rothenburg und für die Einführung des Regionalbahnkonzeptes auf der Frankenbahn sowie für die Neustrukturierung der Busverkehre.

Die Einführung eines Busergänzungsverkehrs entlang der Tauberbahn und die Aufwertung der Verkaufsstelle am Bahnhof Bad Mergentheim zu einer Mobilitätszentrale fanden unter seiner Führung statt. Ebenso gehörte die Umsetzung des Gemeinschaftsprojekts „E-Auto- und E-Bike-Verleih“ am Bahnhof Bad Mergentheim zu seinen Projekten. Zudem wurden weitere zukunftsorientierte Projekte angestoßen.

VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas, der bereits seit 2012 bei der VGMT tätig ist, bedankte sich für die stets professionelle und zielgerichtete Zusammenarbeit, sowohl in der „alten Welt“, als Vertreter einer Verkehrsunternehmergesellschaft, als auch in der „neuen Welt“, als Co-Geschäftsführer einer Landkreisgesellschaft. In seinem Resümee ging er außer auf die gemeinsamen Projekte und zukünftigen Herausforderungen auch auf die mittelstandsfreundliche Vergabe der Linienbusverkehre 2016 sowie auf die reibungslose Neubetriebsaufnahme 2018 ein.

Geschäftsführer Haas überbrachte auch die besten Grüße für den Ruhestand von den privaten Omnibusunternehmen, die in der Tauber Verkehrsgesellschaft (TVG) vereint sind. vgmt

