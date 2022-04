Jetzt quorrt und puitzt es wieder im Wald

In manchen Gegenden Deutschlands wird die Schnepfe auch „Ostervogel“ genannt. Zurzeit kann der aufmerksame Spaziergänger ihre Laute in der erwachenden Natur hören.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von Winfried Müller

Lauda-Königshofen. Wer in dieser Jahreszeit den noch frühlingslichten Wald besucht, für den hält die erwachende Natur immer einige Überraschungen bereit: Sei es der eher seltene, betörend duftende Seidelbast am Wegesrand mit seinen lila Blüten, seien es erste Vogelstimmen oder aber – mit etwas Glück – in der Abenddämmerung der wankende Flug eines taubengroßen Vogels entlang des Randes einer Altholzblöße, der dabei ungewohnt quorrende und puitzende Laute hören lässt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auffallend am Flugbild ist dabei der lange Schnabel, der, nicht wie bei anderen „Langschnäblern“ üblich, waagerecht, sondern senkrecht gehalten wird. Bei dem ungewöhnlichen Vogel kann es sich nur um einen balzenden Waldschnepfen-Hahn beim Suchflug nach einem Weibchen handeln.

Waldschnepfen sind regional nicht besonders selten, obwohl ihr Gesamtbestand in den letzten Jahren stark abgenommen hat. Die meisten Exemplare ziehen im Oktober oder November nach Nord-Afrika oder in die Mittelmeerländer, um dann im März wieder in ihre angestammten Brutgebiete zurückzukehren. Einige Vögel überwintern jedoch bei uns und werden dann als „Lagerschnepfen“ bezeichnet.

In früheren Jahren wurde die Ankunft der Waldschnepfe sogar mit den Fastensonntagen der vorösterlichen Zeit in Zusammenhang gebracht und das Zugverhalten in Merkversen beschrieben; zum Beispiel 3. Fastensonntag: „Okuli – da kommen sie“ oder 4. Fastensonntag: „Lätare – das ist das Wahre“. So ganz stimmte die Verknüpfung der Fastensonntage mit dem Frühjahrszug der Schnepfen nicht, da Ostern – und damit die Fastensonntage – ja beweglich sind.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Dennoch, in manchen Gegenden Deutschlands wird die Schnepfe auch „Ostervogel“ genannt.

Waldschnepfen sind Bodenbrüter. Ihre Nester legen sie meist am Rand von Laubwäldern an, wobei nahe liegende Feuchtgebiete wegen der dort vorkommenden Nahrungstiere bevorzugt werden. Tarnmuster und Farbe ihres Gefieders lässt sie während der Brut mit dem umgebenden Dürrlaub verschmelzen und für Fressfeine nahezu unsichtbar machen.

Nach rund 20 Tagen schlüpfen die Küken. Diese werden ausschließlich von der Mutter versorgt. Nach der Frühjahrsbalz ist es mit der ehelichen Bindung vorbei. Das Männchen kümmert sich nicht um seinen Nachwuchs.

Empfindlicher Schnabel

Die Nahrung der Waldschnepfe besteht aus allerlei Bodentieren, die sie zwischen dem Waldlaub und dem Bodenbewuchs ertastet. Dafür ist sie von der Natur mit einem ganz besonders empfindlichen, stecherartigen Schnabel ausgestattet, dessen vorderes Ende des Oberschnabels angehoben und wie mit einer Pinzette die Beute ergreifen kann.

Nach der Balz und dem Brutgeschäft ist es ein äußerst seltener Zufall des „Vogels mit dem langen Gesicht“ ansichtig zu werden.

Waldschnepfen unterliegen dem Jagdrecht, dürfen aber beim Frühjahrszug nicht mehr bejagt werden.