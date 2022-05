Landrat Reinhard Frank appelliert an die Bevölkerung, an die Unternehmen und an die Berufspendler, die Regionalbahnen zwischen Würzburg, Lauda und Osterburken zu nutzen.

Main-Tauber-Kreis. Dort läuft nämlich ein Probebetrieb. In diesem Rahmen stehen werktäglich zwischen etwa 6 Uhr bis gegen 21/22 Uhr rund 40 Züge zur Verfügung. Konkret geht es um die Haltepunkte Königshofen, Wölchingen,

...