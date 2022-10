Den eigenen Wert kennen, sich selbst annehmen und wertschätzend mit den eigenen Ressourcen umgehen: Powerfrauen will Susanne Syring-Heinrich feiern. Gleichzeitig geht es ihr auch darum, dass jeder den inneren Frieden findet.

Lauda-Könighsofen. Sie ist Lebensberaterin, Mediatorin, Begleiterin der Psyche und Unterstützung in psychischen Fragen: Susanne Syring-Heinrich hat in Freiberg am

...