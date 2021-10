Jahrelanges Engagement nicht nur beim Turnen

Königshofen. „Ein Verein kommt nur voran, wenn es Menschen gibt, die ihn lebendig halten“. Als Vorsitzender des TV Königshofen und langjähriger Trainer weiß Martin Frank, wovon er spricht. Ihm und Waltraud Grünewald war bei den Ehrungen im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Turnvereins deshalb anzumerken, wie ernst sie ihren Dank meinten. Anerkennung sprachen sie Eugen Grünewald und Hanna Walz aus, die zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden.

Walz war bereits 1958 als 18-Jährige Turnerin beim Deutschen Turnfest in München dabei . 1968 gehörte sie zu den „Frauen der ersten Stunde“, als beim TVK eine Frauengymnastik ins Leben gerufen wurde. Bis heute hat sie kaum eine Trainingsstunde versäumt. Ehrenamtlich engagierte sie sich vor allem im „geselligen Bereich“: als Frauenwartin, im Küchenteam an der Königshöfer Messe und vor allem beim Zeltlager. „Über 15 Jahre lang war das Zeltlager dein Sommerurlaub. In einer Zeit, in der es auf den Plätzen weder fließend Wasser noch Strom gab ist es dir gelungen, täglich für fast 90 Personen ein Mittag- und Abendessen zu zaubern“, blickte Grünewald zurück.

45 Jahre Vereinsmitgliedschaft – 45 Jahre Verantwortung. So kann man die „Karriere“ von Eugen Grünewald im TVK überschreiben. Er war Kassenprüfer, stellvertretender Kassenwart sowie Baukassierer und ist seit 1995 Mitglied des Wirtschaftsausschusses. Eine Veranstaltung ohne ihn ist seit 25 Jahren quasi undenkbar. Er ist der, der schnell einkaufen fährt, wenn etwas fehlt, der schaut, dass es im Vereinszimmer und in der Kegelbahn genügend zu trinken gibt, der tut, was immer getan werden muss. Als Ehemann der heutigen Vorsitzenden Waltraud Grünewald ist er außerdem eine wichtige Stütze in vielen Bereichen. In der Er-und-Sie-Gruppe und beim Sportabzeichen zeigt er, was sportlich noch immer in ihm steckt. „Der Turnverein ist ein wichtiger Teil deines Lebens. Diese enorme Verbundenheit wollen wir heute auszeichnen“, resümierte Martin Frank.

Weiter wurden gehrt: Die beiden Wanderführer Franz Engert und Karlheinz Boger. Sie bieten seit zehn Jahren monatliche Touren an, die auch Nicht-Mitgliedern offenstehen. Unter dem Motto „Wandern trifft Flora und Fauna“ oder „Wandern trifft Kultur“ erfahren die Aktiven dabei Wissenswertes rund um die jeweiligen Wegstrecken. Sonja Michelbach war seit 1996 als Übungsleiterin im Mädchenturnen im Einsatz. Mit ihrer Übungsleiter-Lizenz, der Fortbildung im Bereich „Prävention für Kinder“ und der Lizenz „Entspannung und Stressbewältigung“ brachte sie immer wieder Impulse ein. Mit einem Erwachsenen-Kurs „Schwingen auf dem Trampolin erweiterte sie das Angebot des TV. Für ihr langjähriges Engagement bedankte sich der Verein bei ihr ebenso wie bei Katja Ott. 1991, damals noch als jugendliche Helferin, begann Ott mit ihrem Engagement. Sie ist lizenzierte Übungsleiterin, Leiterin des Sportabzeichen-Teams und eine wichtige Säule des Zeltlager-Teams. „Es ist eine Vereinskarriere, wie wir sie uns nur wünschen können“, sagte Grünewald. Charlotte Ferner hat mit gerade einmal 17 Jahren vor eien paar Monaten ihre Übungsleiter-Lizenz im Bereich Kinderturnen abgeschlossen.

Schon als 14-Jährige half sie beim Mädchenturnen, heute gehört sie zum Trainer-Team der TGW/SGW-Gruppe, deren Mitglieder im Gruppenwettbewerb tanzen, singen, Staffel laufen und werfen. bog