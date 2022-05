Ja zur Erweiterung des REWE-Markts

Lauda. Einstimmig hat der Gemeinderat Lauda-Königshofen in seiner Sitzung am Montag im Rathaussaal einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „TauberCenter III“ in Lauda gefasst. Mit dieser Entscheidung einhergehend beschlossen wurde die öffentliche Auslegung des Planentwurfs sowie die frühzeitige Beteiligung der Bürger und Träger öffentlicher Belange.

Das „TauberCenter“ westlich der Tauberstraße übernimmt mit dem darin angesiedelten Lebensmittelvollsortimenter, einer Bäckereifiliale sowie jeweils einem Drogeriemarkt, Bio-Lebensmittelmarkt und Textildiscounter eine entscheidende Rolle in der Versorgungsfunktion, welche die Stadt Lauda-Königshofen als Unterzentrum für das gesamte Gemeindegebiet übernimmt. Um dieser Funktion auch langfristig gerecht werden zu können, plant die Stadt eine Umstrukturierung des Standortes, welche in zwei Abschnitten erfolgen soll.

Zweiter Abschnitt

Für die Umsetzung der Umstrukturierungen im ersten Abschnitt ist bereits im Jahr 2021 der Bebauungsplan „TauberCenter II“ wirksam in Kraft getreten (wir berichteten). Dieser Bebauungsplan ermöglicht die Erweiterung der Verkaufsfläche des Drogeriemarktes „Müller“ sowie den Neubau und somit die Vergrößerung des Biomarktes „Beerenbauer“ im Norden des Taubercenters. Der Textilfachmarkt „AWG“ bleibt hingegen unverändert.

Mit dem vom Würzburger Planungsbüro Schirmer Architekten und Stadtplaner erarbeiteten Bebauungsplan „TauberCenter III“ soll nun in einem zweiten Abschnitt die Verkaufs- und sonstige Nutzfläche des Lebensmittelvollsortimenters „REWE“ im Süden des Taubercenters auf 2400 Quadratmeter erweitert werden. Da die Freiflächen in diesem Bereich zudem gestalterische Mängel aufweisen und somit das Stadtbild aufgrund ihrer prominenten Lage unmittelbar am Stadteingang beeinträchtigen, forciere die Stadt in diesem Zuge eine Umgestaltung der Flächen.

Die Aufstellung des Bebauungsplans „TauberCenter III“ dient der Umsetzung der strategischen Ziele der Stadt Lauda-Königshofen. Das Areal hat eine Gesamtgröße von circa 0,7 Hektar und liegt im Sanierungsgebiet „Bahngelände“. Das Gebiet befindet sich im großflächigeren Geltungsbereich „Mühlgärten“ aus dem Jahr 1964 mit der letzten Änderung 1998, der für die Flächen ein Gewerbegebiet festsetzt. Die Flächen im Norden befinden sich zudem im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Tauber-Center“ aus dem Jahr 2002, der ebenfalls ein Gewerbegebiet festsetzt.

Für die beabsichtigte Entwicklung muss deshalb neues Planungsrecht geschaffen werden. Das Gebiet des neuen Bebauungsplans „TauberCenter III“ soll als Sondergebiet mit Zweckbestimmung Einzelhandel festgesetzt werden. Der gewählte Umgriff des Geltungsbereichs gewährleistet langfristig eine qualitätvolle Entwicklung des Einzelhandelsstandortes westlich der Tauberstraße.

Städtebauliche Ziele

Im Einzelnen werden mit der Aufstellung des Bebauungsplanes folgende städtebaulichen Ziele verfolgt: Stärkung des Standorts als funktionales Zentrum, Verbesserung des Standorts an der Tauberstraße, Aufwertung des Stadteingangs als Visitenkarte, Vermeidung zusätzlicher Versiegelung und Reduzierung der Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Grundsatzes „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ sowie Verbesserung der Verkehrssituation am Knotenpunkt Tauberstraße/Inselstraße/Zufahrt zum P+R-Stellplatz, der künftig beim Bahnhof Lauda an der Tauberstraße Platz für 76 Pkw bietet.