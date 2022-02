Ja zum Neubau der Fachmärkte

Lauda-Königshofen. Der Startschuss für den Einkaufspark „Tauberbrücke“ rückt näher. Der Investor, allprojekt Gewerbeimmobilien aus Würzburg, hat im Dezember den Bauantrag für den Neubau von zwei Verkaufsmärkten in der Tauberstraße eingereicht. Noch in diesem Jahr soll das Fachmarktzentrum im Bereich „Östlich der Tauberstraße“ bezogen werden. Der Gemeinderat stimmte bei seiner Sitzung am Montag in der Laudaer Stadthalle bei zwei Enthaltungen dem Vorhaben zu. Dem Städtebaulichen Vertrag wurde, ergänzend zu den Festsetzungen des Bebauungsplans, bei zwei Enthaltungen ebenfalls zugestimmt. Der Satzungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren soll im Februar erfolgen.

Stadtbaumeister Tobias Blessing erläuterte kurz die Planung. Mittlerweile liegen von den Fachmärkten, die dort einziehen wollen, die Mietverträge vor.

Der Grünstreifen entlang der Tauber bleibt in städtischem Besitz und ist auch weiterhin für die Bürger zugänglich. Das war besonders Gemeinderätin Angelika Tolle-Renne-barth (FBL) wichtig. Auch innerhalb des Einkaufsparks sind Grünelemente vorgesehen.

„Ich bin froh, dass nun ein Knopf dran ist“, betonte Jörg Aeckerle, Fraktionsvorsitzender von SPD/FB. Allerdings hatte er ein Problem mit der Fassadengestaltung zur Tauber-Seite. Solange die Bäume und Sträucher am Fluss Laub tragen, falle es nicht auf, dass die Gebäude keine Fenster aufweisen. Im Winter sehe dies anders aus. Er bat, den Investor auf eine optisch verbesserte Fassadengestaltung aufmerksam zu machen.

Befristetes Baurecht erteilt

Einstimmig beschlossen wurde die Satzung zum Bebauungsplan „Wöllerspfad 3. Erweiterung“. Die Firma HBH nutzt ein Gelände als Lagermöglichkeit. Allerdings wird die Fläche vom geplanten Korridor des Neubaus der B 290 durchschnitten. Bei der Anhörung der Träger öffentlichen Belange machte das Regierungspräsidium diesen Umstand sehr deutlich. „Dem Unternehmer muss klar sein, dass sein Lagerplatz auf der Trassenführung liegt“, so Blessing, Deshalb werde ein befristetes Baurecht erteilt. Befristet, solange das Planfeststellungsverfahren für die neue Straßenführung noch nicht eingeleitet ist. Danach habe er das Gelände zu räumen. dib