Irmgard Schäffner ist seit 75 Jahren als Sängerin aktiv

Gerlachsheim. Nachdem pandemiebedingt keine Jahreshauptversammlung des Kirchenchores durchgeführt werden konnte, wurden nach einem Gedenkgottesdienst zusammen mit Pfarrer Stefan Märkl eine ganze Reihe langjähriger und verdienter Sängerinnen und Sänger geehrt. Die Vorsitzende des Kirchenchores Petra Knörzer nahm dabei die Ehrung für die Jahre 2021 und 2022 vor.

Seit 25 Jahren singt Gerda Schultz im Alt des Chores und arbeitet schon seit 2002 im Ausschuss des Vorstands mit. Petra Knörzer bedankte sich für ihre stetige Hilfsbereitschaft und Mitarbeit in vielen Bereichen des Chorbetriebes.

Anschließend wurden drei Mitglieder für 40 Jahre Chorzugehörigkeit geehrt. Maria Kohmünch ist nicht nur Sopransängerin, sondern hat den Vorstand auch neun Jahre als Kassiererin und weitere 17 Jahre im Ausschuss unterstützt. Mit Manfred Stolz, eine der vier Säulen im Bass, hat der Chor immer eine helfende Hand, wenn es um Belange oder Veranstaltungen des Chores geht. Seit vielen Jahren fungiert er als Wahlleiter in den Versammlungen.

Willi Eckert war 17 Jahre als Beisitzer im Ausschuss tätig und ist darüber hinaus schon seit 1983, also seit fast 40 Jahren, ein äußerst zuverlässiger Notenwart. Die Vorsitzende bedankte sich bei ihm für die Mühe und die viele Zeit, die er hierfür investiert und wünschte ihm weiterhin viel Freude und eine große Portion Geduld und Durchhaltevermögen.

Als Zeichen der Anerkennung für ihre 40-jährige engagierte Mitgliedschaft wurden die Sängerin und die beiden Sänger zu Ehrenmitgliedern ernannt und erhielten jeweils die Ehrenurkunde des Chores. Werner Fleuchaus, aktiver Bassist, wurde für 65 Jahre Mitgliedschaft im Chor geehrt. Er führt als Statistikbeauftragter die Anwesenheitsliste zu jeder Chorprobe. Seine tatkräftige Unterstützung bei diversen Anlässen ist hochgeschätzt.

Seit 70 Jahren singt Gertrud Kaiser als Sopranistin im Chor. Immer wieder hat sie beim geselligen Beisammensein einen Beitrag parat und bereichert damit die Gemeinschaft. Auch Hermine Stolz kann auf 70 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken. Sie lässt nicht nur ihre Stimme im Alt erklingen, sondern bringt sich auch bei Feiern mit selbst verfassten Vorträgen ein. 26 Jahre lang hat sie als Beisitzerin im Ausschuss den Weg des Chores mitgestaltet.

Die dritte Ehrung für 70-jährige Mitgliedschaft galt Lydia Baumann. Auch wenn ihr das aktive Singen im Chor aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich ist, wird sie als Ehrenmitglied in der Chorgemeinschaft geschätzt. Als junges Mädchen mit 14 Jahren trat sie in den Chor ein und war in ihrer aktiven Zeit 20 Jahre im Ausschuss tätig.

Für die längste Mitgliedschaft im Chor wurde Irmgard Schäffner ausgezeichnet. Mit 15 Jahren trat sie dem Kirchenchor bei und singt nunmehr seit 75 Jahren in der Stimmlage Alt. Singen im Kirchenchor ist für sie zum einen Ausdruck ihrer großen Freude an der Musik und zum andern auch Ausdruck ihres festen Glaubens. Irmgard Schäffner hat auch Verantwortung bei der Chorführung übernommen und die Entwicklung des Chores mitgeprägt. Genau 33 Jahre hatte sie das Amt der Schriftführerin inne und arbeitete im Vorstand mit.

Trotz der derzeit widrigen Rahmenbedingungen konnte die Chorgemeinschaft den Jubilaren mit diesen Ehrungen ihre Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Präses Pfarrer Stefan Märkl sprach seinen Dank aus und überreichte die Ehrenurkunden des Cäcilienverbandes. glu