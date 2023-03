Iris und Holger Konrad als Stadtjäger eingesetzt

Lauda-Königshofen. Normalerweise ist die Jagd in Deutschland nur in speziellen Jagdbezirken erlaubt, die außerhalb von bewohntem Gebiet liegen. Innerhalb von Kommunen spricht man von „befriedeten Bezirken“. Hier darf grundsätzlich nur die Polizei Schüsse abgeben. Iris und Holger Konrad, beides erfahrene Jäger aus Löffelstelzen, haben jedoch beim Jagd-, Natur- und Wildtierschützerverband Baden-Württemberg an einer umfangreichen Schulung teilgenommen und eine Zusatzqualifikation abgelegt.

Sie dürfen sich jetzt „geprüfte Stadtjäger“ nennen und haben damit nach Zulassung durch die Untere Jagdbehörde des Main-Tauber-Kreises die Berechtigung auf Wildtiere innerhalb von befriedeten Bezirken zu schießen. Doch Schießen werden sie nur im absoluten Notfall und mit Erlaubnis der Polizei, erläutern beide bei der Bescheidunterzeichnung mit der Stadt Lauda-Königshofen.

„99 Prozent unserer Arbeit ist Prävention“, so Holger Konrad. Vor allem die Vertreibung von Mardern oder Dachsen, die mittlerweile auch Städte und Gemeinden heimsuchen, ist ihr Ziel. „Hier dürfen uns die Bürgerinnen und Bürger gerne ansprechen, wir stehen mit Rat und Tat zur Seite“, freut sich Iris Konrad auf die Abfrage ihres Fachwissens.

Vor allem an den Rändern von Städten und Gemeinden kommt es häufig zu Problemen mit wilden Tieren. Das liege auch an der immer mehr um sich greifenden Landnahme durch den Menschen durch Neubaugebiete und Gewerbeflächen und dem üppigen Nahrungsangebot bei den Menschen.

Die erste Kontaktaufnahme mit den Stadtjägern sollte immer über das Rathaus erfolgen, erläutert Fachbereichsleiter Andreas Buchmann. Hier wird dann die entsprechende Telefonnummer der Stadtjäger weitergegeben, damit sich die Betroffenen direkt an die beiden wenden können. Die weiteren Vereinbarungen laufen dann alleine zwischen den Stadtjägern und den Betroffenen.

Die Stadt sieht die Arbeit der Stadtjäger als zusätzliche Dienstleistung für die Bürger. Buchmann freut sich auf die Zusammenarbeit mit Iris und Holger Konrad. Beide setzen auf „Information und Deeskalation“. Vieles könne schon am Telefon geklärt werden, und wenn doch mal ein Einsatz vor Ort notwendig ist, kommen die beiden auch zu den Betroffenen. „Die Schusswaffe ist dabei immer die ultima ratio“, sagt Andreas Buchmann ganz klar. Paragraf 3 der Unfallverhütungsvorschrift „Jagd“ gelte in Ortschaften ganz besonders: „Ein Schuss darf erst abgegeben werden, wenn sich der Schütze vergewissert hat, dass niemand gefährdet wird“, darauf legen alle drei Wert.

Viele Wildtiere können über Vergrämung verscheucht werden. Andere müssen lebend gefangen werden und dann an einen anderen Ort gebracht werden. Das Wissen, wie man gegen welches Tier vorgeht, hatten Iris und Holger Konrad schon vorher, nun haben sie allerdings eine Zertifizierung als geprüfte Stadtjäger. Dabei stellen die beiden ausdrücklich klar, dass sie keinesfalls die vor Ort tätigen Jagdpächtern etwas wegnehmen oder sie ersetzen. Als zertifizierte Stadtjäger ergänzen sie lediglich den Bereich im befriedeten Bezirk.

Der Stadt Lauda-Königshofen, die so eine Vereinbarung mit den Stadtjägern unterschrieben hat, ist froh, nun auf sicheren rechtlichen Füßen zu stehen und freut sich auf eine positive Zusammenarbeit mit Iris und Holger Konrad. stvlk