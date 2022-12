Investitionen in Betreuung der Kinder

Lauda-Königshofen. Noch familienfreundlicher will die Stadt Lauda-Königshofen werden. Deshalb wird die Kinderbetreuung auf neue Füße gestellt und ausgebaut. Das ist wörtlich zu nehmen. Der Gemeinderat hat den Bau der neuen Kindertagesstätte in Königshofen angeschoben, die unter der Regie der Kommune betrieben wird.

Nachdem im Vorfeld bereits der Grundsatzbeschluss dazu gefällt worden war, wurde im Oktober vom Gemeinderat ein Generalunternehmer beauftragt, der mit dem Neubau betraut wurde. Das Gebäude für die dreigruppige Einrichtung in Holzbauweise soll angrenzend an die Turmbergschule in Königshofen errichtet werden. Die Kosten liegen bei rund 2,9 Millionen Euro.

Da die Stadt bisher noch keine eigene Kindertagesstätte als Träger betreibt, wurde zusammen mit der Gemeinde Großrinderfeld ein interkommunales Modell initiiert. Ziel der Gründung des Zweckverbands als Träger und Betreiber ist die kommunale Kinderbetreuung. Dabei hat man auch andere Angebote der (früh-)kindlichen Bildung im Blick.

Abschlossen wurde die Erweiterung der evangelischen Kindertagesstätte Unterm Regenbogen. Die Kinder haben ihre neuen Gruppenräume bereits im Januar in Beschlag genommen. An den Altbau, bei dem es ebenfalls verschiedene Modernisierungsmaßnahmen gab, wurden neben weiteren Räumen je ein Gruppenraum für eine Kindergartengruppe sowie einer für eine Krippengruppe angebaut. Rund zwei Millionen Euro wurden in das Projekt investiert. dib