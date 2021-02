Die Schulen in Lauda-Königshofen haben beim digitalen Unterricht einen großen Sprung nach vorn gemacht.

Lauda-Königshofen. Mit der Anschaffung interaktiver Tafeln und Investitionen in die technische Infrastruktur bauen die Schulen im Stadtgebiet von Lauda-Königshofen ihre führende Rolle, wenn es um innovative Lernformen geht, weiter aus.

Wer erinnert sich nicht an die Tafel, die nach jeder Schulstunde mit einem feuchten Schwamm gesäubert wurde, um dem Lehrer der nachfolgenden Unterrichtsstunde wieder Platz für neue Skizzen und Aufschriebe zu geben? Obwohl die gute alte Tafel noch längst nicht ausgedient hat und weiterhin ihren berechtigten Platz im Klassenzimmer hat, sind neue Arbeitsgeräte hinzugekommen, die die klassische Ausstattung bereichern.

Lernen in Zeiten von Corona

Wie Lernen in Zeiten von Corona gelingen kann, beweisen die Schulen in Lauda-Königshofen. Mit einer Investition in die technische Infrastruktur hat man dort die Voraussetzungen für die Digitalisierung geschaffen. Dabei konnte die Stadtverwaltung insbesondere von den Fördermitteln aus dem „Digitalpakt Schule“ und dem Sofortausstattungsprogramm profitieren. Die Zuwendung beläuft sich auf insgesamt etwa eine Million Euro, wovon etwa 80 Prozent bereits in konkrete Maßnahmen vor Ort investiert wurden. Dort, wo noch keine ausreichende Netzwerkverkabelung vorhanden war, wurde entsprechend nachgerüstet. Insgesamt wurden in den Schulhäusern über zehn Kilometer Kabel verlegt. Dadurch ist das schnelle Internet nun auch in den Unterrichtsräumen verfügbar. WLAN-Netzwerke ermöglichen darüber hinaus mehr Flexibilität im Klassenraum – und diese Flexibilität zeigt sich auch bei den neuen Lernformen.

Abgestimmt auf das jeweilige Schulprofil, stattet sich nun sukzessive jede Schule individuell aus, um die bestmöglichen Bedingungen für digitales Lernen zu schaffen. Dr. Jürgen Gernert, Schulleiter des Martin-Schleyer-Gymnasiums, berichtet: „Der Fernunterricht in der Pandemie unterstreicht, wie wichtig eine gute Digitalisierung der Schulen ist. Gemeinsam mit der Stadt Lauda-Königshofen konnte die IT-Ausstattung am Martin-Schleyer-Gymnasium in den letzten Monaten entscheidend vorangetrieben werden. Beispielsweise werden ab dem Frühjahr in allen Klassenräumen interaktive Tafeln einsatzbereit sein, wodurch Präsentation, Veranschaulichung und Visualisierung weiter vorangebracht werden. Die neue leistungsfähige digitale Infrastruktur am Martin-Schleyer-Gymnasium wird unserem Bemühen dienlich sein, Impulse und Erfahrungen aus dem Online-Unterricht pädagogisch fruchtbar umzusetzen.“

Einen exemplarischen Eindruck von der neuen digitalen Lernausstattung erhält man in der Josef-Schmitt-Realschule in Lauda. Dort sammelt man gute Erfahrungen mit der neuen smarten Technik. Denn auch Lernen in Zeiten von Corona will gelernt sein, ist der stellvertretende Schulleiter Steffen Siegert überzeugt. Früher beugte sich ein Lehrer kurz über ein Heft, um einen Schüler zum Beispiel auf einen Schreibfehler aufmerksam zu machen oder eine Formelberechnung zu erklären. Solche Hilfestellungen sind beim Online-Unterricht nicht möglich. Doch man habe eine sinnvolle technische Möglichkeit geschaffen, um die Schüler nach Bedarf zu unterstützen.

Direkte Rückmeldung der Schüler

„Der Hauptunterschied zum Frühjahr ist, dass die Lehrer durch die neuen technischen Möglichkeiten nun jedem Schüler direkt Feedback geben können“, erläutert Steffen Siegert und sieht darin auch eine wichtige Vorgabe des Kultusministeriums erfolgreich umgesetzt. Beim Lernen sei eine direkte Rückmeldung an die Schüler sehr wichtig. Er fügt hinzu: „Die Realschule ist eine der wenigen Schulen im Kreis, die Live-Unterricht nach Stundenplan anbietet. Schüler, die es gewohnt sind, jeden Montag um eine bestimmte Uhrzeit Mathe zu lernen, müssen sich in Zeiten des Online-Unterrichts nicht umstellen, sondern werden weiterhin zur gewohnten Uhrzeit unterrichtet. Der Unterschied besteht darin, dass sich jeder Schüler seine individuelle Lernumgebung zuhause einrichtet und den Lernstoff mitsamt aller ergänzenden Materialien über eine App abruft“, so Siegert.

Auch Natalie Ederer, Rektorin der Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen, und Konrektor Dr. Rainer Gsell sehen den Schulstandort Lauda-Königshofen bestens für die Zukunft aufgestellt: „Schon vor Corona hat sich die Gemeinschaftsschule auf den Weg gemacht und die Digitalisierung der Schule vorangetrieben. So gehören Tablets für Lerngruppen und Laptops für Lehrkräfte schon seit längerem zur Ausstattung und konnte jetzt weiter ergänzt werden. Durch den gut gelungenen Umbau des Altbaus am Standort Mitte, konnte der gesamte Bau in allen Räumen für digitales Lernen und Arbeiten vorbereitet werden. In allen Unterrichtsräumen der Grundschule Süd, Grundschule Oberlauda und Sekundarstufe befinden sich nun zusätzlich tafelgroße Bildschirme, die für den digitalen Unterricht auch in der Präsenzzeit genutzt werden. Weitere digitale Endgeräte konnten angeschafft werden. Sollten Schüler in der Fernlern-Zeit ein Endgerät benötigen, so ist auch hier Unterstützung möglich.“

Bürgermeister Dr. Lukas Braun und Fachbereichsleiterin Sabine Baumeister, zuständig für die Schulentwicklung, verschafften sich vor Ort einen Eindruck von der neuen digitalen Ausstattung. Lukas Braun: „Die Schulen haben bewiesen, wie eine passgenaue Antwort auf die veränderten Anforderungen der Lernkultur aussehen kann. Mit einer Investition in die digitale Ausstattung ist der Bildungsstandort bestens für die Zukunft vorbereitet“, findet Dr. Braun. stv