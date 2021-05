Intensives nordisches Klangerlebnis

Main-Tauber-Kreis. Nach über einem Jahr Stillstand sollen auch beim Verein Artikuss endlich wieder neue Perspektiven eröffnet werden. Sehr zaghaft, denn die Lage ist, bedingt durch Corona, schwer einzuschätzen.

Die Vereine und ihre Gruppierungen werden sich nach dieser langen Pause nicht einfach wie Phönix aus der Asche erheben können, sondern nach und nach wieder aktiv werden, parallel zum öffentlichen Leben.

Edda-CD wird vorgestellt

Am Freitag, 18. Juni, um 20 Uhr wird ein Konzert mit der Musikgruppe Strömkarlen den Anfang machen. Die Musiker, die bereits seit einigen Jahren in der Region begeistern, ziehen ihr Publikum mit Liedern aus ihrer neuen Edda-CD in ihren Bann. Ein besonders intensives Klangerlebnis mit eigenen Kompositionen nordischer Lieder und Heldensagen.

Im vergangenen Jahr musste ihr geplanter Auftritt abgesagt werden, deshalb freut es die Organisatoren besonders, dass die Schule Wittighausen nun diese Möglichkeit bietet.

Ob die Musiker aus Dresden ihre Bühne im Schulhof oder in der Aula aufbauen, kann kurzfristig der Situation angepasst werden. Anmeldungen/Reservierungen sind unter Telefon 09343/65035 bereits möglich. Eine Namesangabe mit Telefonnummer, die Platzreservierungen mit Abstand, eine Bestätigung von Corona-Impfstatus bzw. gültigem Test und ein angepasstes Hygienekonzepts für diesen Abend sind nötig.

Reduziertes Angebot

Auch das Artival auf Burg Breuberg soll von 1. bis 7. August wieder stattfinden. Es gibt noch Plätze, die Teilnehmerzahl in den Kursen wird jedoch reduziert. Im Angebot sind: African Dance, Gesang mit Liedern der Erde, Framedrum & Voice, Improtheater, Kaleidoskopbau, Samba Reggae, Yoga, Kinderkurs, Capoeira. Auch Instrumentenbau und Bogenschießen (mit Zubehörbau) stehen zur Wahl.

Je nach Zeiteinheit können auch zwei Kurse kombiniert werden. Die Dozenten sind sehr erfahren und kompetent. Der Ablauf wird hier ebenso den erforderlichen Hygienebestimmungen angepasst werden. Unter www.artival.de sind alle Infos abrufbar, die je nach Lage aktualisiert werden.

Proben im Freien

Ob der Chor Inselmut, der ganz knapp vor der Aufführung alle Konzerte im März 2020 absagen musste, sich noch vor den Sommerferien wieder zu den Dienstags-Proben in Königshofen treffen kann, ist ungewiss. Anfangs sollen Proben im Freien, bei weiteren Lockerungen mit Abstand in der Aula stattfinden. In der langen Pause hat der Chorleiter Joschka Nehls sein Musikstudium erfolgreich abgeschlossen und wird nun andere Wege beschreiten. Somit wird die Suche nach einer kompetenten, aufgeschlossenen und motivierten Chorleitung aufgenommen.

Bisher noch kein Datum für den Neubeginn gibt es für die Orientalischen Tänzer, den Yoga-Kurs und die afrikanischen Trommler. Dies wird sich hoffentlich bald finden, denn die Hoffnung und die Sehnsucht nach Möglichkeiten kreativer Lebensgestaltung und der inspirierende Austausch mit Gleichgesinnten ist groß. anba