Instrumente testen bei den Info-Tagen

Lauda-Königshofen. Das Musikschulgebäude verwandelt sich vom 8. bis 10. September zur Musizierinsel, in der Musikinteressierte auf Entdeckungsreise gehen können. Unter fachlicher Anleitung der Lehrer besteht die Möglichkeit, alle Instrumente, die an der Musikschule unterrichtet werden, kennen zu lernen und auszuprobieren. Auch die Tanzabteilung bietet Probeunterricht an. Der findet in Gymnastiksaal der Sporthalle Lauda statt. Die Anmeldung ist für jedes Angebot extra erforderlich über die Mailadresse oder das Formular unter www.musikschule-lauda.de auf der Internet-Seite. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Zeitplan: Mittwoch 8. September: 10 Uhr Klassische Gitarre; 11 Uhr E-Gitarre, E-Bass, Ukulele, Kontrabass; 13.30 Uhr Klarinette, Saxofon; 15 Uhr Klavier; 16 Uhr Schnupperstunde Musikalische Früherziehung (Alter vier bis fünf Jahre). Donnerstag, 9. September: 9.30 Uhr Schlagzeug; 11 Uhr Blechblasinstrumente; 14 Uhr Geige, Bratsche, Cello; 16 Uhr Gesang. Freitag, 10. September: 10 Uhr Oboe; 11 Uhr Querflöte, Blockflöte; 14 Uhr Ballett; 15.30 Uhr Jazzdance für Minis (Alter vier bis sieben Jahre)

Probeunterricht für Akkordeon und Keyboard findet auf Anfrage und individuelle Vereinbarung statt.