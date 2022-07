Instrumente ausprobieren

Lauda. Auch in diesem Jahr findet die Musizierinsel der Schule für Musik und Tanz im mittleren Taubertal wieder statt. Dazu ist die Musikschule am Freitag, 15. Juli, von 17 bis 19 Uhr in der Becksteiner Straße 45, für Interessierte geöffnet. Unter fachlicher Anleitung der Lehrer können einige Instrumente, die an der Musikschule unterrichtet werden, ausprobiert werden. Man erhält einen kleinen Einblick in die instrumentale Ausbildung. Es gibt Musik zum Anfassen auf den Instrumenten klassische Gitarre, E-Gitarre, E-Bass und Klavier, Keyboard sowie Querflöte, Oboe, Schlagzeug, Akkordeon und die Streichinstrumente Violine, Viola und Violoncello. Für alle anderen Instrumente kann man eine Schnupperstunde vereinbaren und sich auf der Homepage die Instrumentenvorstellung online anschauen. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, aber auch an neugierige Erwachsene. Der Tag der offenen Tür gibt jedem Musikinteressierten die Gelegenheit, Lehrer der Musikschule kennenzulernen und die Welt des Instrumentalunterrichts zu erfahren. Anmeldungen für das kommende Schuljahr werden dort ebenfalls angenommen; weitere Informationen über den Unterricht und die Musikschule sind unter www.musikschule-lauda.de zu finden.

