Insgesamt fast 30 000 Euro an Zuwendungen ausgeschüttet

Lauda-Königshofen. Trotz der Coronakrise kann die Bürgerstiftung Lauda-Königshofen für 2021 wieder zahlreiche Erfolge und Aktivitäten vermelden. Leitbild der 2013 gegründeten Bürgerstiftung sind die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung der Stadt, des Gemeinwohls und des bürgerschaftlichen Engagements sowie die Entwicklung, Unterstützung und Würdigung nachhaltiger und innovativer Ideen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem das Stifterforum bedingt durch Corona ausfallen muss, informierten der Vorsitzende Gerhard Glöckner sowie die beiden Mitvorstände Leo Köhler und Christian-Andreas Strube in einem gemeinsamen Rundschreiben über die wesentlichen Aktivitäten und Projekte des Jahres. Zudem erfolgte im Rathaus die Übergabe symbolischer Spendenschecks an die Verantwortlichen begünstigter Institutionen oder Vereine im Beisein von Bürgermeister und Stiftungsratsmitglied Dr. Lukas Braun. Die Zuwendungsempfänger waren bei einer Sitzung des Bürgerstiftung-Vorstands mit dem Stifterrat festgelegt worden.

Trotz der anhaltend schwierigen Pandemie-Situation wurden 2021 Spenden in Höhe von fast 28 000 Euro generiert. Maßgeblich trugen Spenden von rund 15 900 Euro für eine Familie bei, deren Wohnhaus in der Becksteiner Straße in Lauda bei einem Großbrand schwer beschädigt wurde. Auf Initiative von Bürgermeister Braun hatte die Bürgerstiftung damals zu einer Spendenaktion aufgerufen. „Die Spendenbereitschaft und die Solidarität der Bevölkerung war sehr groß“, resümierte Gerhard Glöckner in einem Rückblick. Im September übergab der Vorstand gemeinsam mit dem Bürgermeister diesen Betrag an die geschädigte Familie übergeben.

Zudem erhielt die Bürgerstiftung eine zweckgebundene Spende über 10 000 Euro für die Restaurierung des historischen Buchlerhauses in Gerlachsheim, worauf der Betrag an den Verein Kulturgut weitergeleitet wurde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zu den neuen Zuwendungsempfängern zählt die Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal, die 1000 Euro zur Förderung besonders begabter Kinder erhält. Ebenfalls mit 1000 Euro unterstützt wird der Förderverein des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) für schulische Angebote, die nicht im Bildungsplan vorgesehen sind. Wie Rektorin Tanja Rygiel berichtete, kommt der Betrag einer professionellen musikalischen Erziehung der Schüler zum Erlernen eines Instrumentes im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Musikschule zu Gute.

Mit jeweils 500 Euro gefördert werden der Vogel- und Naturschutzverein Königshofen für die Anschaffung von Arbeitsgeräten zur Biotoppflege sowie der Ortschaftsrat Unterbalbach zur Erstellung einer Überdachung für die alte Holzkelter. Diese wurde 2019 im Rahmen der 72-Stunden-Aktion am alten Friedhof aufgestellt und soll vor Verwitterung geschützt werden.

Bereits im Frühjahr bekam der Obst- und Gartenbauverein Gerlachsheim 600 Euro für die Restaurierung einer Voliere. „Somit konnten wir in diesem Jahr Zuwendungen mit einem beachtlichen Gesamtbetrag von rund 29 500 Euro auszahlen“, bilanzierte Glöckner zufrieden.

Darüber hinaus habe sich die Spendenbereitschaft für die Anschaffung von Defibrillatoren für alle Ortsteile als überwältigend erwiesen. Für dieses von der Bürgerstiftung initiierte Projekt kamen 30 000 Euro zusammen. Nachdem die Stadt den Spendensockel mit 17 000 Euro als Zuschuss auf 47 000 Euro aufgestockt hatte, wurden in den zwölf Stadtteilen öffentlich zugänglich Automatisierte Externe Defibrillatoren (AED) inklusive Boxen installiert. „Damit wurde diese bislang größte Aktion der Bürgerstiftung zusammen mit der Stadt erfolgreich zum Abschluss gebracht“, bedankte sich Glöckner bei den Spendern. Aktuell verzeichne man 95 Stifterinnen und Stifter (Privatpersonen oder Unternehmen), was ein Plus von neun Mitgliedschaften bedeute. „Gleichfalls hoffen wir auf weitere Stifter, um womöglich die 100er-Mitgliedergrenze zu erreichen oder sogar zu überschreiten.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Anträge für Unterstützung förderfähiger und -würdiger Projekte können bei der Bürgerstiftung Lauda-Königshofen eingereicht werden. Wie das Vorstandstrio abschließend bekanntgab, ist die nächste Versammlung für Frühjahr 2022 geplant, sobald es die Coronalage wieder zulässt.