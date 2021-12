Inselstraße in Lauda ist gesperrt

Lauda-Königshofen. Für den Bau des Park- und Ride-Parkplatzes in der Tauberstraße in Lauda ist es erforderlich, in der Inselstraße eine Erkundung der Kanal und Wasserleitungen durchzuführen. Hierzu müssen der Bahndurchlass und die Inselstraße am Montag, 6. Dezember, ab 7 Uhr für drei Tage gesperrt werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem 2019 und 2020 die Personenunterführung am Bahnhof Lauda in östliche Richtung, also Richtung Tauberstraße erweitert wurde, wird nun das letzte Teilstück des Verkehrsknotens Lauda realisiert. Es entsteht ein Park- und Ride Platz für 76 Pkw auf der ehemaligen Bahnbrache. Über eine neue Zufahrt von der Inselstraße kann dieser P+R-Parkplatz erreicht werden. Auch entstehen drei Behindertenparkplätze sowie sechs Parkplätze mit Lademöglichkeit für E-Fahrzeuge.

Über eine Treppe oder eine behindertengerechte Rampe erreicht man das tieferliegende Niveau der Personenunterführung. Auch die Bedürfnisse der Radfahrer und Radtouristen werden mit dem Neubau abgedeckt, da ebenfalls ein Abstellplatz für Fahrräder sowie zwei behindertengerechte öffentliche Toiletten geschaffen werden.

Den Auftrag für die Durchführung der Bauarbeiten wurde an die Firma Konrad Bau für 1,46 Millionen Euro vergeben. Die Gesamtkosten betragen rund 1,7 Miollionen Euro. Der P+R Platz wird vom Main-Tauber-Kreis mit 1,25 Millionen Euro und vom Land mit rund 405 000 Euro bezuschusst. Mit den eigentlichen Bauarbeiten soll es im Februar losgehen – die Fertigstellung ist für Ende 2022 geplant. stv

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2