Individuelles Wissen verknüpfen

„Sind Tiere die besseren Manager?“ fragte Prof. Dr. Ditmar Hilpert bei einem höchst interessanten und informativen Vortrag in Lauda.

Lauda. Prof. Dr. Ditmar Hilpert, der aus Oberlauda stammt, war auf Einladung des FDP-Stadtverband Lauda-Königshofen und dessen Vorsitzen Kurt Breitenstein im Rebgut Lauda zu Gast. Der Professor für Strategie/Unternehmensführung sowie Internationales Marketing an der ESB Reutlingen war auch Leiter der deutsch-amerikanischen Dual Degree Studiengänge der ESB Reutlingen sowie unter anderem Berater und Gutachter beim Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und bei der Europäischen Kommission.

In seinem Vortrag verknüpfte der Diplom-Biologe und Diplom-Volkswirt nun beide Wissensgebiete mit den heute ubiquitären Problemthemen der Führung und des Managements.

„Top-Manager müssten eine Kreuzung aus einem antiken Feldherrn, einem Nobelpreisträger für Physik und einem Fernseh-Showmaster sein“, „Heute werden MBA-Programme harsch kritisiert, weil sie es versäumen, nützliche Fähigkeiten zu vermitteln, Führungskräfte angemessen vorzubereiten und Normen für ethisches Verhalten zu vermitteln“ sowie „Wie kann Management eine Profession sein, wenn sich der Lernstoff eines Managers nicht einmal spezifisch definieren lässt, denn eine Profession setzt Kenntnis in einem Studienfach oder einer Wissenschaft voraus – und Management ist keine Wissenschaft“, zitierte Hilpert einige Thesen aus jüngeren Jahren bei der exemplarischen Vorstellung von „Management-Literatur“. Werte man die neuere Management-Literatur zu „Leadership“ aus, so finde man oft die Unterscheidung in „Manager“ und „Leader“, veranschaulichte er an Beispielen.

„Analysieren“, „Stabilisieren“, „Entscheiden“, „Kontrollieren“, „Kommunizieren“ und „Umsetzen“ nannte der seit Februar emeritierte Professor als wichtige Basisfähigkeiten von Managern. Die Ansprüche an Führungspersönlichkeiten seien hingegen noch höher. So müssten Führungskräfte beispielsweise Mitarbeiter über Vertrauen „bewegen“.

„Wir können nur erfolgreich sein, wenn wir anderen Menschen zuhören und sie nach ihren Motiven fragen.“, meinte Hilpert in Anlehnung an das „Sesamstraßen“-Prinzip („Wer, wie was – wieso, weshalb, warum?“). „Dieser Fragetyp öffnet Türen und hilft Motivationslagen zu erkennen. In vielen Unternehmen wird zwar viel geredet, aber nicht nach diesem Prinzipienmodus kommuniziert“, so der Professor.

„Unsere Gene, unsere Hormone und unsere Erfahrungen steuern unser Führungsverhalten“, erklärte Hilpert anhand der menschlichen Evolution. Vom Führungsstil der Tiere lasse sich ableiten, dass es Ziel einer Führungskraft sein müsse, für den Erfolg des Unternehmens ein gutes Betriebsklima zu schaffen, wobei jedoch ein gewisses Maß an Autorität unerlässlich bleibe.

Konsequent umsetzen

Ein mögliches Konzept könne das „good guy-bad guy-Konzept“ der Wölfe sein. Die Organisation der Tiere zeige, dass es unterschiedlichste Formen gebe, ein Unternehmen zu organisieren – von stark dezentral (Heringe) bis zu stark zentral (Elefanten). „Wichtig ist es, die passende Organisationsform für sein Unternehmen zu finden und diese konsequent umzusetzen“, betonte Hilpert.

Die Teamarbeit bei Tieren lehre, dass so individuelles Know-how von Mitarbeitern zu einem neuen Gesamtbild verknüpft werden könne. Dies verlaufe dann erfolgreich, wenn abhängig vom gewünschten Ergebnis die Zusammensetzung der Teammitglieder stimme und diese flexibel an die Erfordernisse angepasst werde. Die Natur zeige dem Management, dass in einem Unternehmen für eine optimale Aufbereitung und Speicherung von Wissen Wege gefunden werden müssten, gesammeltes Know-how durch eine Bewertung zu filtern, zusammenzufügen und für Kollegen sowie Nachfolger zugänglich zu machen, beispielsweise über Datenbanken.

Sehr kritisch betrachtete Ditmar Hilpert vor allem die Maxime des „Shareholder Values“ („Eine heilige Kuh“), die externen Unternehmensberatungen und die „Neuro“-Kultur. Das Shareholder Value-Konzept fasse vorherige Unternehmensführungsansätze zusammen und besteche trotz seiner mathematischen und betriebswirtschaftlichen Komplexität durch die Einfachheit seiner Resultate sowie somit durch seinen hohen Praxisbezug. In der ursprünglichen Vergangenheit sei es möglicherweise ein richtiges Konzept gewesen, allerdings weniger in der Zukunft, da es mittlerweile sehr leicht zu Manipulationen kommen könne.

Der Aufstieg und die Erfolgsgeschichte der externen Unternehmensberatungen basiere auf einfache und leicht kommunizierbare Analysesysteme mit zumeist nur wenigen oder schnell darstellbaren Parametern („Kapiert sogar der Chef“). „Wir brauchen jedoch keine Unternehmensberatungen, sondern es müssen Mitarbeiter angeregt werden, Dinge selbst verantwortlich zu tun“, zeigte er sich überzeugt.

„Wir haben zwar nur relativ wenig Ahnung, was sich im Gehirn des Menschen abspielt, jedoch lässt sich mit den Neuro-Ansätzen sehr viel Geld verdienen“, äußerte sich Hilpert ebenfalls enorm skeptisch über entsprechende wissenschaftliche Grenzdisziplinen zwischen Betriebswirtschaftslehre, Medizin und Psychologie. „Meme versuchen unser Gehirn zu infizieren“, beleuchtete er gleichfalls an einigen Beispielen für diese kulturelle Informationen, die durch Imitation weitergegeben werden wie etwa religiöse Rituale, Melodien, Schlagworte, Gerüchte, rassistische Vorurteile oder wirtschaftliche Begriffe. „Wir bestimmen, welche Meme wir in die Welt setzen und weiterverbreiten“, so Hilpert.

Er gebe nur Anregungen, hob er über seine bewusst teils provokanten Thesen und Ausführungen hervor. „Wenn darüber – wie auch immer positiv oder negativ – diskutiert wird, habe ich bereits etwas erreicht. Denn ich sehe mich als vernetzender Geist, der Menschen inspirieren möchte“, unterstrich der Referent. Dem Vortrag schloss sich eine Diskussions- und Fragerunde an.