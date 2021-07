Individuell gestaltete Fenster

Lauda-Königshofen. Vor wenigen Tagen wurden die vier Schaufenster in der Pfarrstraße in Lauda-Königshofen wieder mit neuen Bildern bestückt. Diese Ausstellungsfenster werden seit März 2005 durch die BSW-Fotogruppe immer wieder neu gestaltet und sind ein schöner Blickfang für Spaziergänger, Radfahrer und Kirchgänger. Über 6400 Bilder wurden hier von Mitgliedern ausgestellt. Teils waren dies Sammelfenster zu einem bestimmten Thema, immer häufiger aber Themenfenster einzelner Fotografinnen und Fotografen der Gruppe, die in eigener Zuständigkeit gestaltet wurden.

Eine besonders gelungene Ausstellung ist die Juli-Ausstellung, die es zurzeit zu sehen gibt. Agnes Loose zeigt hier verschiedene Tiere wie Affen, Hunde, Vögel oder Schmetterlinge. Es sind wunderschöne Bilder, teils mit urigen und sehr treffenden Unterschriften versehen.

Günther Betz war mit seiner Kamera im „Miniatur Wunderland“ in Hamburg, der größten Modelleisenbahn der Welt, unterwegs. Er hat dabei viele Details festgehalten, wie die die Elbphilharmonie oder Schloss Neuschwanstein.

Dieter Göbel hatte sich diesmal ein besonderes Projekt vorgenommen: Zuerst wurden Repros von Bildern aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts erstellt, danach wurden die dargestellten Orte besucht und es wurde versucht, den Standpunkt des Fotografen von vor 100 Jahren möglichst genau zu finden.

Veränderungen zeigen

Die Bilder aus den Jahren 1921 und 2021 wurden dann innerhalb eines Bilderrahmens direkt gegenübergestellt, so dass die Veränderungen binnen 100 Jahren ersichtlich sind. Teils ist der Unterschied extrem groß, manchmal. wie bei der Kirche in Gerlachsheim, kaum zu bemerken.

Die BSW-Fotogruppe Lauda trifft sich jeden Dienstag um 20 Uhr in ihren Gruppenräumen im Bahnhof Lauda. Wer Interesse an der Fotografie hat, ist jederzeit willkommen. Informationen gibt es unter www.fotogruppe-lauda.de oder unter unter kontakt@fotogruppe-lauda.de. gödi