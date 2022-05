Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Doppel-Bahnübergang Königshofen - Derzeit werden die technischen Möglichkeiten der Machbarkeitsstudie unter die Lupe genommen / Landkreis und Stadt Lauda-Königshofen mit involviert Königshofen - In Sachen Doppel-Bahnübergang tut sich wieder was: Vieles spricht für die Überführungsvariante

Wie geht es weiter in Sachen Doppel-Bahnübergang in Königshofen? Mit einem Abschluss der Plausibilisierung ist laut Regierungspräsidium bis Sommer zu rechnen. Für eine vertiefte Prüfung kann in die Vorplanung eingestiegen werden.